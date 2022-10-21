هل يشكّل تناول الأرزّ يوميًا خطرًا على الصحة؟

لفت أخصائي التغذية الروسي “أليكسي كوفالكوف” إلى أن تناول الأرز يوميا قد يضاعف خطر الإصابة بمرض السكّري.

وكشف الخبير في حديث لراديو “سبوتنيك”، لماذا يشكل تناول الأرز يوميا خطورة على الصحة، وكيف يمكن تقليل هذه الخطورة، إذا كان الشخص معتادًا على تناول هذه المادة الغذائية.

ووفقًا له، الخطر الرئيسي للأرز هو احتواؤه على نسبة عالية من النشا.

ويقول: “إذا أخذنا الأرز ووضعناه في إناء فيه ماء مع بضع قطرات من اليود، سوف نرى أن لون الماء يتحول إلى اللون الأسود، بسبب تفاعل اليود مع النشا”.

ويضيف: “هذا النشا يتحول في جسم الإنسان إلى غلوكوز، الذي يرفع مستوى السكر في الدم. لذلك يضطر البنكرياس إلى إفراز كمية كبيرة من الأنسولين، وهذا يؤدي عاجلا أم آجلا إلى ما يسمى بتحمل الأنسولين، أي فترة ما قبل الإصابة بمرض السكري. ولاحقًا يمكن ان يتطور النوع الثاني من السكري إلى مرض السكري المعتمد على الأنسولين”.

وتظهر هذه المخاطر، عندما يتناول الشخص الأرز يوميًا. ولتقليل هذه المخاطر، ينصح الخبير بتناول أنواع الأرز، التي مؤشر نسبة السكر فيها منخفض. (مؤشر نسبة السكر في الدم، هو مؤشر يميز معدل ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول منتج معين).

ويقول: ” هذا المؤشر منخفض في الأرز المعالج بالبخار، كما أنه منخفض في أنواع بسمتي، والأرز المخصص لتحضير البلوف”.

كذلك، ينصح الخبير كل من يعاني من ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم الامتناع عن تناول الأرز. أما الذين لا يعانون من هذه المشكلة فيمكنهم تناول الأرز دون خوف.