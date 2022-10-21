ما سبب إصابة الأطفال بأمراض العين في وقت مبكر؟

حذّر خبراء من أن زيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات قد أدى إلى إصابة أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أعوام بأمراض ‏شديدة في العين تصيب البالغين عادة‎.‎

يحدث مرض جفاف العين مثلا عندما لا تتمكن الدموع من توفير الترطيب المناسب للعينين‎.‎

وعادة ما يصيب هذا المرض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما، وإذا تُرك من دون علاج يمكن أن يكون مؤلما ‏للغاية بما قد يرافقه من أعراض تشمل التقرح واحمرار العين والحساسية‎.‎

وقد قارن المعانون ما يشعرون به بذاك المعروف عند تقطيع البصل، مع إحساس دائم بالحرق‎.‎

وقالت سارة فارانت، أخصائية البصريات وأخصائية جفاف العين، إنها بدأت في رؤية أطفال في سن الابتدائية يحضرون إلى عيادتها ‏وهم يعانون من هذه الحالة. وألقت باللوم جزئيًّا في انتشار هذه الظاهرة على زيادة وقت التفرس في الشاشة، حيث إن النظر إلى الشاشة ‏يقلل بشكل كبير من معدل رفّة العين‎.‎

وأضافت، عندما أنشأت عيادتي قبل 15 عاما، لم يكن هناك طفل واحد مصاب بهذه الحالة. لكن في السنوات الخمس أو الست ‏الماضية، رأيت المزيد والمزيد من الأطفال المصابين بجفاف العين. وكان أصغر مريض زارني في السادسة من عمره، وهو أمر لم ‏يكن ليُسمع به من قبل‎.‎

وأضافت أن انتشار استخدام الأطفال للمكياج يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة مشاكل العين. وإذا تركت هذه المشاكل من دون علاج، ‏يمكن أن تسبب ضرراً لا رجعة فيه لبعض الغدد المنتجة للدموع في الجفون‎.‎

وقال الدكتور ماثيو أولسن، من شركة‎ Thea Pharmaceuticals، التي تصنع منتجات للمساعدة في علاج جفاف العين، إن المرض ‏ثبت أن له “تأثيراً كبيراً” على نوعية العيش‎.‎

وقال: “نحن بحاجة إلى المزيد من وعي أهمية العناية بأعيننا بين جميع الفئات العمرية‎”.‎