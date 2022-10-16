مرض السكري هو مرض يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، قد يعاني الشخص المصاب بالسكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب نقص الأنسولين في الجسم، وبذور الشيا مصدر جيد للعناصر الغذائية لمرضى السكري، في هذا التقرير نتعرف على فوائد بذور الشيا لمرضى السكر ونصائح لإدراجها في نظامهم الغذائي، بحسب موقع “Health”.

ما هى فوائد بذور الشيا لمرضى السكري؟

يجب على مرضى السكر البحث عن الأطعمة التي يستهلكونها، يمكن أن تصبح الأمور مجهولة بالنسبة لمرضى السكر إذا لم يتتبعوا ما يأكلونه، المفتاح هو تناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم والحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والمغنيسيوم.

يمكن أن تساعد كل هذه العناصر الغذائية في التخفيف من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري من النوع 2.

إن تناول بذور الشيا بانتظام مع اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن أيضًا، ونعلم جميعًا أن فقدان الوزن يمكن أن يساهم بشكل كبير في إدارة مرض السكري، علاوة على ذلك، تعتبر بذور الشيا من المواد المضادة للالتهابات بطبيعتها، لذا فهي تساعد على التحكم في كمية الجلوكوز الزائدة في الدم.

كيف تدرج بذور الشيا في نظامك الغذائي؟

بذور الشيا تحتوي على الألياف، وينصح “بملعقتين كبيرتين أو 20 جرامًا من بذور الشيا يوميًا إذا كان الشخص مصابًا بالسكري.

ويوصي الأطباء بنقع “ملعقة كبيرة من بذور الشيا في زجاجة من الماء وإضافة قطع رقيقة من الليمون إليها، وتشربه بعد ساعة من صنع المشروب.

هناك طريقة أخرى لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي لمرض السكري وهي السلطات بينما يُنصح بإضافة الفواكه والخضروات والمكسرات الطازجة، فإن رش البذور مثل الشيا والكتان سيجعل السلطة غنية بالألياف، ويساعد أيضًا في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

ما هى الآثار الجانبية لبذور الشيا؟

في حين أن بذور الشيا تقدم فوائد متعددة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، فإن الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قد تؤثر بعض الآثار الجانبية الشائعة لبذور الشيا على الأشخاص بما في ذلك مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الحساسية أو مشاكل الجهاز الهضمي.

أي شيء، في حالة الإفراط في تناوله، قد يتسبب في آثار ضارة لذلك، فإن تناول أكثر من الكميات الموصى بها من بذور الشيا لإدارة مرض السكري قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل خفض مستويات الجلوكوز في الدم إلى الحد الذي قد يحتاج فيه الشخص إلى تعديل جرعة الأنسولين.

سواء أضفت بذور الشيا إلى نظامك الغذائي أم لا، فإن أحد الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك هو استشارة الطبيب اسأله أيضًا عن كمية تناول بذور الشيا للتحكم في مستويات السكر في الدم.