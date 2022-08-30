ما هي أبرز أسباب ظهور الأكياس الدمعية؟

أفادت مؤسسة “عين” الألمانية بأن الأكياس الدمعية هي سوائل متراكمة أو تورّم للأنسجة الدهنية تحت العين، تُفسد المظهر الجمالي للعيون.

وأشارت المؤسسة المعنية بصحة العيون الى أن تلك الأكياس تجعل العين تبدو متعبة ومتقدمة في العمر، فضلًا عن إعاقة الرؤية.

وأضافت أن أسبابها تتمثل في العامل الوراثي والتقدم في العمر واضطراب التدفق الليمفاوي بسبب قلة النوم والتوتر النفسي والتدخين وشرب الخمر، بالإضافة إلى الترهل المستديم للجلد أو العضلات أو النسيج الدهني تحت العين بفعل الإصابة بالسكتة الدماغية مثلا.

في السياق، لفتت المؤسسة إلى أن الأكياس الدمعية قد تشير إلى الإصابة بأحد الأمراض مثل نقص الحديد أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلب والكلى والكبد أو أحد الأورام، مشيرةً الى أنه في الحالات البسيطة يمكن مواجهة الأكياس الدمعية بواسطة الوصفات المنزلية البسيطة، مثل ماسك الخيار أو اللبن المخثر أو ملاعق الشاي الباردة أو أكياس الشاي، بالإضافة إلى النوم الكافي والإقلاع عن التدخين والخمر.

ويتم اللجوء إلى الجراحة لاستئصال الأكياس الدمعية في الحالات الشديدة، والتي تكون فيها الأكياس الدمعية مستديمة وتتسبب في إعاقة الرؤية.