ما هي أعراض متلازمة هز الطفل الرضيع ؟

متلازمة هز الطفل الرضيع هي واحدة من الإصابات الدماغية الخطيرة التي تنتج عن هزّ الطفل الرضيع بشكل عنيف جدًا، وقد تكون سبب في إصابة الطفل الرضيع بمشاكل خطيرة في الدماغ، وتمنع الدماغ من الحصول على ما يحتاجه من أكسجين.

أعراض متلازمة هز الطفل الرضيع، بحسب موقع هيلث لاين الطبي:

– الهياج الشديد عند الطفل.

– صعوبة بقاء الطفل مستيقظًا.

– المشاكل التنفسية عند الطفل.

– رفض الرضاعة وقلّة الرغبة في تناول الطعام.

– تقيؤ.

– إصابة الطفل بوجه شاحب.

– شلل ودخول الطفل في غيبوبة.

علاج متلازمة هز الطفل الرضيع:

وضع الرضيع بحذر على ظهره، وعند الشك بوجود أذية في العمود الفقري يجب على شخصين حمل الطفل بحذر شديد لمنع إلتواء الرقبة.

الحفاظ على وضعية مريحة، ثم وعند كون الرضيع بعمر أقل من سنة، يُوضع أصبعان على منتصف صدر الرضيع في منطقة القفص، وعند كونه بعمر أكبر من سنة، توضع يد واحدة على نفس المنطقة، وتوضع اليد الأخرى على جبهة الطفل لإبقاء الرأس منعطفًا للخلف، وفي حال الشك بالإصابة الفقرية، يرفع الفك السفلي مع إبقاء الفم مفتوحًا.

القيام بالضغط على الصدر حتى يتم نزول الصدر إلى منتصفه تقريبًا، ويتم القيام بهذا الأمر 30 مرة دون توقف مع العدّ بصوت عالى، ويجب أن تكون الضغطات صلبة وسريعة.

التأكد من التنفس بعد الضغط، وعند عدم وجود التنفس، يغطى فم الطفل وأنفه بإحكام بفم المُسعف ويقوم بإعطاء حركتين تنفسيتين، وكل منهما تستمر لثانية واحدة تقريبًا لتسمح للصدر بالعودة لوضعه الطبيعي.

الاستمرار بالعملية السابقة أي 30 ضغطة ثم حركتين تنفسيتين حتى تصل المساعدة الطبية، ويجب التأكد باستمرار من عملية التنفس.