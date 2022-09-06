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ما هي اسباب واعراض حساسية المانجو.. اليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2022 12:53 مساءً
فاكهة المانجو

فاكهة المانجو

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رغم أن المانجو من الفواكه الصيفية اللذيذة، والتي يعشقها الكثيرون، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية المانجو، وخلال هذا المقال سنتعرف على هذا النوع من الحساسية وفقا لموقع “verywellhealth”.

ما هي أسباب الإصابة بحساسية المانجو؟

تحتوي قشرة المانجو علي مادة كميائية يطلق عليها ” اليوروشيول”، وهذه المادة تصيب بعض الأشخاص بالحساسية، وبشكل عام نجد أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه التفاح والاجاص والكاجو يعانون أيضا من حساسية المانجو.

ما هي أعراض الإصابة بحساسية المانجو؟

هناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الشخص الذي يعاني من حساسية المانجو، ومنها:

1- السعال.
2- الطفح والحكة في الجلد.
3-التعرض لجفاف الجلد.
4- تورم الشفاه.

ماذا تفعل إذا إكتشفت أنك مصاب بحساسية المانجو؟

1- إذا ظهرت عليك أعراض حساسية المانجو السابق ذكرها عليك تجنب تناولها، واستبدالها بأنواع فواكه أخرى.
2- إذا كنت ترغب في تناولاها فعليك التخلص من قشر المانجو قبل تناولها، وارتداء قفازات حتى لا تتفاعل المانجو مع الجلد وتعرضك لظهور بثور.
3- قم بغسل اليدين والفم بعد تناولها مباشرة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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