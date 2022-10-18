ما هي العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان البنكرياس في مراحله الأولية!

يفتك السرطان بحياة ملايين الأشخاص حول العالم، ويتصدّر لائحة الأسباب المسؤولة عن الوفيات حول العالم سنويًا.

وفيما قد يكون من الصعب اكتشاف سرطان البنكرياس، فإن أحد الخبراء يقول إن علامة تحذير “شائعة” قد تظهر في المرحاض.

في هذا الشأن، تحدثت الدكتورة “ديبورا لي” من Dr Fox Online Pharmacy لموقع “إكسبريس”، حول العلامة الرئيسية لهذه الحالة المميتة.

وأوضحت الطبيبة أن التغيرات التي تطرأ على برازك هي “سمة شائعة” لسرطان البنكرياس.

وقالت لي: “في المراحل الأولى، يمكن لسرطان البنكرياس أن يضغط في رأس البنكرياس على القناة الصفراوية المشتركة، ما يمنع الإطلاق الطبيعي للمادة الصفراوية في الأمعاء. وينتج عن هذا الأمر اليرقان الانسدادي .

لذلك، يلاحظ المريض اصفرار الجلد والعينين، والبول الداكن، والبراز الشاحب اللون (مثل المعجون). ومع تقدم سرطان البنكرياس، يتسلل بشكل أكبر إلى بنية البنكرياس، ما يمنع الإنتاج الطبيعي وإفراز إنزيمات البنكرياس التي يتم إنتاجها خصيصا لهضم الدهون”. وهذا يعطل تكسير الدهون الطبيعي في الأمعاء ويُسمى قصور إنزيم البنكرياس (PEI).

وقد تحدثت الخبيرة أيضا عن علامات رئيسية أخرى يمكن أن تساعد في الكشف عن سرطان البنكرياس، بينها:

• وجع البطن.

• اليرقان.

• ظهور مرض السكري.

• التغير في عادة الأمعاء.

• عسر الهضم.

• الاستفراغ والغثيان.

• فقدان الوزن.

• الشعور بالضيق (الشعور بالضعف وعدم الراحة بشكل عام).

• الانتفاخ في البطن.

• ألم الصدر غير القلبي.

• ألم الكتف.

• عسر البلع.

• فقدان الشهية.

فإذا لاحظت أيًا من هذه العلامات المنذرة بما في ذلك البراز الشاحب والدهني، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.