ما هي الفواكه الأكثر صحة في نظامك الغذائي؟

الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن، مما يجعلها عنصراً أساسياً في نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهذا يساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي مع التحكم في نسبة السكر في الدم.

فيما تقول أخصائية التغذية، هاريس بينكوس، إنه في حين أن عدد الوجبات التي تستهدفها سيختلف اعتماداً على احتياجاتك من السعرات الحرارية، وذلك حسب ما ذكره موقع إنسايدر.

ووفقا لما ذكره موقع إنسايدر، هناك بعض الفواكه الأكثر صحة في نظامك الغذائي منها:

– التفاح

التفاح ليس فقط غنياً بالألياف الصديقة للأمعاء ولكنه أيضاً مصدر غني للفلافونويد المسمى كيرسيتين، وهو مركب نباتي له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما يقول هاريس بينكوس.

– التوت البري

يحتوي التوت البري على بعض من أعلى تركيزات الفلافونويد تسمى proanthocyanidin، وهذا الفلافونويد يمنع الإشريكية القولونية من الالتصاق بجدران المثانة، وتعتبر الإشريكية القولونية من أكثر أسباب التهابات المسالك البولية شيوعاً.

في الواقع، وجدت مراجعة أجريت عام 2017 أن التوت البري يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية لدى النساء اللواتي لديهن تاريخ من التهابات المسالك البولية، وهذا جدير بالملاحظة، بالنظر إلى أن عدوى المسالك البولية هي ثاني أكثر أنواع العدوى شيوعاً بين البالغين، والنساء، على وجه الخصوص، لديهن فرصة بنسبة 50٪ للإصابة بعدوى المسالك البولية على مدار حياتهن.

– الشمام

تعتبر الشمام أحد أفضل مصادر فيتامين أ، وهو أمر حاسم لصحة العين، كما تقول أنتونيت هاردي، أخصائية التغذية المسجلة في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو.

– البرتقال

تشتهر ثمار الحمضيات، مثل البرتقال، بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة والمضادة للسرطان، والبرتقال غني بشكل خاص بفيتامين C، والذي يلعب دوراً مهماً في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على مستويات الطاقة.

– العنب البري

يعتبر التوت الأزرق من أفضل مصادر فيتامين K، الذي يدعم صحة العظام ويساعد في التئام الجروح، كما أنها تحتوي على بعض من أعلى مستويات مضادات الأكسدة، حيث تحتوي على 69708 ملليجرام لكل 471 ملليجرام لكل جرام من الفاكهة.

– الخوخ

يحتوي البرقوق على أكثر من ضعف كمية البوليفينول مقارنة بالعديد من الفواكه الشعبية الأخرى، مثل الخوخ والنكتارين مع 62205 ملليجرام لكل 377 ملليجرام لكل جرام من الفاكهة، البوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة التي قد تحسن الأداء الإدراكي وصحة العظام وصحة القلب.

– الفراولة

الفراولة منخفضة السعرات الحرارية ومصدر جيد لحمض الفوليك، كما تقول اخصائية التغذية جريس كلارك هيبس، إنها تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

حمض الفوليك مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ونمو الخلايا السليمة، مما يجعله مهماً بشكل خاص لمن هم في بداية الحمل.

– المانجو

المانجو غني بفيتامين ج وحمض الفوليك وبيتا كاروتين وهي مادة تعمل كمضاد للأكسدة ويتحول الجسم إلى فيتامين أ.

ربطت الأبحاث مكملات بيتا كاروتين بتحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة والدفاع ضد الأشعة فوق البنفسجية وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.