الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي خصائص الجبن المفيدة؟

منذ 27 دقيقة
جبنة-تعبيرية

جبنة-تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أشارت “يلينا تيخوميروفا”، خبيرة التغذية الروسية، الى أن أي نوع من الجبن مصنوع بتكنولوجيا صحيحة يعتبر مفيدًا للصحة لأنه يحتوي على بروتين ودهون مفيدة.

وفي حديث لصحيفة “إزفيستيا”، لفتت الخبيرة إلى أنه مع ذلك يجب اختيار الأنواع التقليدية و الصلبة والجديدة والموجودة في محلول ملحي، موضحةً أنّ الجبن من منتجات الألبان، يحصل عليها من الحليب وإنزيم تخثر الحليب. وجميع أنواع الجبنة لا تحتوي على اللاكتوز، لأنه أثناء المعالجة الحرارية يفقد الحليب السكر الموجود في تركيبه. أي أن الجبن يحتوي على بروتين ودهن الحليب فقط.

وتقول: “أي جبن مصنوع وفقا للتكنولوجيا الصحيحة ، بما في ذلك من دون استخدام الزيوت النباتية، هو بالتأكيد مفيد للصحة. لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، الذي يمتصه الجسم بسهولة وسرعة. ووجود الدهون في الجبن يحسّن المناعة وله تأثير إيجابي في الجهاز العصبي”.

ووفقًا لها، تحتوي غالبية الحميات الغذائية على الجبن، لأنه يحتوي على نسبة جيدة من الدهون الصحية التي تعطي إحساسًا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجبن على نسبة مثالية من الكالسيوم والفوسفور، اللذين يمتصهما الجسم بسهولة وسرعة. هذه العناصر المغذية ضرورية لصحة العظام والأربطة والمفاصل والعضلات، لذلك من المهم الحصول عليها يوميا.

وتنصح الخبيرة بتناول الجبن المملح في الصباح وفترة ما قبل الظهر فقط.

وتقول: “جميع أنواع الجبن صحية إذا تم تصنيعها بشكل صحيح. ولكن من الأفضل عدم تناول الجبن المطبوخ، لأنه غالبا ما يكون منخفض الجودة. لذلك من الأفضل اختيار الجبن الكلاسيكي المخلل الصلب والجديد”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من الصحة

قلة النوم- تعبيرية
6 طرق بسيطة تساعدك على النوم بشكل أفضل
كورونا
كورونا
كورونا.. نصائح للوقاية من متحور "XBB" المثير القلق
إبطاء عملية الشيخوخة.. 3 أنواع من شاي الأعشاب قد تقوم بالمهمّة!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان فارس كرم
بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
شيرين عبد الوهاب
هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل
فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا