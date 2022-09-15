مخاطر التسمّم.. فئات من الناس يجب عليها تجنّب السمك المدخّن

شدّد خبراء على أن كبار السن والنساء الحوامل يجب أن يتجنبوا الأسماك المدخنة، بسبب وجود فرصة نادرة للإصابة بالتسمم الغذائي بالليستيريا.

ويمكن للأسماك المدخنة الجاهزة للأكل، مثل السلمون المدخن، أن تؤوي البكتيريا التي تسبّب داء الليستريات.

ولدى معظم الناس، لا تظهر أعراض مرض الليستريات بل يسبّب مشاكل بسيطة مثل الأوجاع والآلام أو الإسهال.

غير أنه بالنسبة للأطفال أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن أن يؤدي مرض الليستريات إلى مشاكل خطيرة ومهددة للحياة مثل الإنتان أو التهاب السحايا.

كذلك، قد تؤدي الإصابة بداء الليستريات أثناء الحمل إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

وقالت وكالة معايير الغذاء (FSA) إنه تم تسجيل 14 حالة إصابة بداء الليستريات منذ عام 2020، ثماني حالات منها منذ يناير من هذا العام كجزء من تفش مستمر في المملكة المتحدة.

وأبلغ غالبية هؤلاء الأشخاص – ومن بينهم حامل – عن تناول السمك المدخّن الجاهز للأكل. وحُددت الحالات في إنكلترا واسكتلندا. وتحذّر الوكالة الآن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والنساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل السرطان أو ضعف في جهاز المناعة للتأكد من طهي الأسماك المدخنة جيدا قبل تناولها.

في السياق نفسه، قالت الدكتورة “كارولين هاندفورد”، القائمة بأعمال رئيس قسم الحوادث في FSA: “في حين أن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس للإصابة بأمراض خطيرة بسبب الليستيريا منخفضة للغاية، فإننا بحاجة إلى أشخاص معرضين للخطر – خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مرض خطير. وإذا كان أي شخص من هذه المجموعات يأكل سمكًا مدخنًا جاهزا للأكل، فإننا نذكّره بالنصيحة لضمان طهيه جيدا قبل تناوله بما في ذلك عند تقديمه كجزء من طبق”.

ويمكن للناس أيضا تقليل المخاطر عن طريق الحفاظ على برودة الأسماك المدخنة الجاهزة للأكل – 5 درجة مئوية (41 فهرنهايت) أو أقل – دائما باستخدام المنتجات حسب تاريخ استخدامها، واتباع تعليمات التخزين على الملصق، وطهيها حتى يتم تسخينها مباشرة.