مشروب شائع قد يحسّن الصحة الإنجابية للذكور

وجدت دراسة صينية أن الرجال الذين يشربون الشاي قد يكون لديهم تركيز أعلى للحيوانات المنوية وعددها.

ودرس الباحثون في الصين جودة الحيوانات المنوية لما يقارب 1400 رجل. وشوهدت فوائد تعزيز الحيوانات المنوية فقط لدى الرجال الذين شربوا الشاي ثلاثة أيام في الأسبوع، لذلك لا يعرف الخبراء ما إذا كان تناول كوب كل يوم سيكون أفضل.

وتوصل الباحثون من جامعة هوبي في ووهان، إلى أن “شرب الشاي قد يحسّن الصحة الإنجابية للذكور”. وتراجعت أعداد الحيوانات المنوية خلال العقود القليلة الماضية، ما أثار تحذيرات من أزمة خصوبة الذكور.

ويقول الأطباء إن الدهون تدمّر جودة الحيوانات المنوية. ولهذا السبب، يتم تذكير الرجال الراغبين في أن يصبحوا آباء بفوائد تناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

وارتبطت بعض الأطعمة الصحية، بما في ذلك الفاكهة والخضروات الورقية والفاصوليا، بشكل فردي بتحسين تركيز الحيوانات المنوية وحركتها – وقدرتها على التحرك بكفاءة.

وبالطريقة نفسها، أشارت دراسات الخصوبة أيضا إلى أن اللحوم الحمراء والقهوة والوجبات الخفيفة السكرية قد تسبب تراجعًا في جودة السائل المنوي، غير أنّ الباحثين، الذين أشرفوا على هذه الدراسة، قالوا إن آثار شرب الشاي على الحيوانات المنوية غير واضحة.

وفي الدراسة الحديثة قام الباحثون الصينيون بتجنيد 1385 رجلًا، قدموا نحو 4 عينات لكل منهم بين أبريل 2017 ويوليو 2018. كما وقع استجواب المتطوعين حول عاداتهم الصحية وأسلوب حياتهم.

وكان جميع المشاركين بصحة جيدة ويتم فحصهم كمتبرعين محتملين في بنك الحيوانات المنوية في مقاطعة هوبي في الصين.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في المجلة العلمية Chemosphere، أن 28% شربوا الشاي، بينما 72% لم يشربوا.

ولم يذكر المتطوعون نوع الشاي الذي شربوه، أو ما إذا أضافوا الحليب أو السكر إلى مشروبهم.

ولكن لأنه وقع إجراء الدراسة في الصين، فإنه يمكن أن يكون الشاي أخضر، نظرًا لانتشاره الواسع بين السكان، فضلا عن الأولونغ والشاي الأسود.

ومقارنةً بمن لا يشربون الشاي، فإن أولئك الذين تناولوا كوبًا من المشروب الساخن لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية (عدد الحيوانات المنوية لكل مليلتر من السائل المنوي)، وعدد الحيوانات المنوية، وهو العدد الإجمالي للحيوانات المنوية لكل قذف.

ويُصنف التركيز المنخفض للحيوانات المنوية على أنه أقل من 15 مليون حيوان منوي لكل مليلتر من السائل المنوي، بينما يقل عدد الحيوانات المنوية المنخفض عن 39 مليون حيوان منوي لكل قذفة.

كذلك، وجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا الشاي لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع لديهم عدد حيوانات منوية أعلى بنسبة 5% وتركيز أعلى بنسبة 0.4%.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين شربوا الشاي لمدة تقل عن ثلاثة أيام في الأسبوع لم يروا نفس الفوائد، مع انخفاض عدد الحيوانات المنوية وتركيزها مقارنة بمن لا يشربون الشاي.

واكتشف الفريق أيضا أن أولئك الذين شربوا الشاي لمدة 10 سنوات أو أكثر لديهم تركيز حيوانات منوية أعلى بنسبة 15.3% من أولئك الذين لم يشربوا الشاي.

ومع ذلك، لم تكن هناك صلة بين شرب الشاي وحركة الحيوانات المنوية وبنيتها، وهما عاملان آخران يمكن أن يؤثرا على خصوبة الرجل.

وخلص الباحثون بقيادة شيل رين لو، إلى أن “النتائج التي توصلنا إليها تقدم دليلًا على أن شرب الشاي قد يحسن الصحة الإنجابية للذكور”.