مضمضة القرنفل.. فوائد رهيبة من أجل صحة الفم وإبعاد الروائح الكريهة

يوصف القرنفل على أنه من أكثر الأعشاب التي تحتوي على العناصر الغذائية، كما أنهه يساعد على الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى فوائده المتعددة لصحة الفم والمعدة، لذلك ينصح الأطباء بتناوله بشكل منتظم.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، تقدم مضمضة القرنفل مجموعة من الفوائد الهامة لصحة الفم، وأبرزها:

1. التخلص من البكتيريا

الزيت الموجود في القرنفل يُساعد على قتل أكثر من 700 نوع من البكتيريا المُسببة لأمراض اللثة والفم، إلى جانب تعزيز نمو البكتيريا الجيدة التي تُفرز بيروكسيد الهيدروجين (Hydrogen peroxide)، ما يُساعد في تلافي تطور البكتيريا السيئة.

2. تسكين الألم

يُمكن أن يكون لزيت القرنفل تأثيرًا مشابهًا لتأثير المخدر الموضعي البنزوكائين (Benzocaine)، وبالتالي يُمكن الاستعانة به لتخفيف ألم الأسنان خاصة بعد خلع الضرس.

كما أنه يُخلط مع زيت جوز الهند لتخفيف أعراض التسنين لدى الأطفال.

3. محاربة الالتهابات

بما أن القرنفل قادر على قتل البكتيريا التي تستوطن الفم فهذا له دور كبير في مكافحة الالتهابات التي قد تُصيب الفم والحلق.

4. تحسين صحة الفم واللثة

يُساعد القرنفل أيضًا في تنظيف الأسنان من البلاك ومنع تراكمه بالاقتران مع تنظيف الفم بالفرشاة بشكل منتظم ما يُؤدي في النهاية إلى تحسين صحة الفم واللثة.

مضمضة القرنفل لرائحة الفم: طرق الاستخدام

هناك طرق عدة يُمكن من خلالها عمل مضمضة القرنفل لرائحة الفم، ونذكر منها ما يأتي:

1. مضمضة بالقرنفل

تتكون هذه المضمضة من مكونين فقط وتُحضر بحسب ما يأتي:

المكونات

1 ملعقة كبيرة من القرنفل.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

باتباع الآتي:

اغلي الماء ثم أضف له فصوص القرنفل وغطِه، واترك المكونات جانبًا حتى تبرد.

صفي المضمضة في عبوة نظيفة، ثم استخدمه بشكل يومي كأي نوع من غسولات الفم بعد تنظيف الأسنان.

2. مضمضة بزيت القرنفل

يمكن اتباع هذه الوصفة من خلال الآتي:

المكونات

20 قطرة من زيت القرنفل.

1 كوب من الماء المفلتر.

طريقة التحضير والاستخدام

باتباع الآتي:

اسكب الماء المرشح في برطمان زجاجي مُعقم.

أضف زيت القرنفل إلى الماء، ثم أغلق البرطمان ورجه جيدًا حتى تمتزج المكونات سويًا.

استخدم المضمضة عن طريق استهلاك ما يُقارب 1 – 2 ملعقة كبيرة من الغسول مرتين في اليوم من خلال المضمضة لمدة 30 ثانية.

مضمضة القرنفل لرائحة الفم: المحاذير والاحتياطات

قبل استخدام مضمضة القرنفل للتخلص من رائحة الفم الكريهة يجب استشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه من عدمه خاصةً في الحالات الآنفة ذكرًا:

وجود اختلالات في الكبد.

ضعف جهاز المناعة.

تخثر الدم أو اضطرابات النزيف.

وجود حساسية تجاه القرنفل.

الحمل، فلا يوجد حتى الآن أية إثباتات تمنع أو تسمح باستخدام القرنفل أثناء الحمل؛ لأن الأضرار التي قد يُسببها للجنين غير معروفة، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

الرضاعة أيضًا من الحالات التي قد لا يكون فيها استخدام القرنفل مُحبذًا، إذ قد تنتقل المكونات الفعالة الموجودة به إلى الحليب الموجود في الثدي ومن ثم إلى الطفل، وبهذا يُستحسن سؤال الطبيب أولًا.

الأطفال، يُفضل ألا يستخدموا أية مكملات عشبية دون حصول الأهل على استشارة الطبيب، إذ قد يبتلع الطفل مضمضة القرنفل أثناء الاستخدام ما قد يُؤدي إلى إصابته بنوبات التشنج أو تلف الكبد أو غيرها من الآثار الجانبية التي قد تكون خطيرة في كثير من الأحيان.