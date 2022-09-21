مع اقتراب المدارس.. إليكم أبرز الأطعمة لزيادة القدرات الذهنية عند الأطفال

تطمح الكثير من الأمهات، خاصة مع اقتراب موسم العودة للمدارس، لتأمين أفضل نظام غذائي لأطفالهن، يساهم في تقوية بنية الجسم، وكذلك يعزز من القدرة الذهنية وزيادة التركيز لديهم.

ووفقاً لموقع “webmd” الطبي، فهناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للمخ، وتباعاً تساعد على التركيز، وتحسّن كذلك من الذاكرة، إليكم أبرزها:

البيض

يحتوي البيض على كميات جيدة من البروتين والذي يساعد بدوره في تحسين الصحة العامة للطفل، كما أنه غني بفيتامين A و D، وعناصر مفيدة مثل اللوتين والزياكسانثين، إذ يساعد كل ما سبق على تركيز أفضل للطفل، وتنشيط خلايا المخ.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني غنيّ بالكالسيوم، ما يساعد على خفض ضغط الدم، وبالتالي وصول الأكسجين للمخ بطريقة أفضل، وهذا يساعد على أفضل أداء لقدرات الطفل العقلية، كما أن الدهون الصحية الموجودة في الزبادي اليوناني مهمة أيضاً لصحة الدماغ خاصة، إضافة إلى وجود البروتينات التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي خاصة أن الزبادي اليوناني يحتوي على بروتينات أكثر من الموجودة في الزبادي العادي.

الخضراوات الورقية

الخضراوات بأنواعها المختلفة مثل السبانخ والجرجير غنية بحمض الفوليك والفيتامينات، كما ترتبط بتقليل احتمالات الإصابة بالخرف، وهذا يعني أنها تساعد على تحسين قدرة الذاكرة، وعمل أفضل لخلايا المخ، وبالتالي المساعدة على التركيز، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد خلايا الدماغ الجديدة على النمو.

الأسماك

تعتبر الأسماك مصدراً جيداً لفيتامين د وأوميغا 3، والتي تحمي الدماغ من تدهور المهارات العقلية وفقدان الذاكرة، لهذا من المهم أن يتناول طفلك أنواع الأسماك المختلفة على غرار سمك السلمون، والتونة، والسردين، فكلها غنية بأوميغا 3.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنيّة بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن، إضافة إلى مضادات الأكسدة وأميغا 3 التي تعزز قدرات الطفل العقلية، وتنشّط الذاكرة، كما أنها تعزز الحالة المزاجية للطفل، وتحافظ على نظام جهازه العصبي.

التفاح والخوخ

غالباً ما يتوق الأطفال إلى الحلويات، خاصةً عندما يشعرون بالكسل، لهذا يمكنكِ بكل ذكاء تقديم حلوى صحيّة لهم، مثل التفاح والخوخ إذ يحتوي كل من هذه الفاكهة على مادة الكيرسيتين، وهي مادة مضادة للأكسدة قد تحارب تدهور المهارات العقلية، وتحسّن نشاط الدماغ.