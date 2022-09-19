مع اقتراب فصل الخريف... اتبعي هذه النصائح للعناية بالبشرة

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية، أن انخفاض درجات الحرارة في الخريف والشتاء يمثّل إجهاداً كبيراً للبشرة حيث تُصبح جافة ومشدودة وتظهر القشور عليها، كما أن هواء المدفأة يسحب الماء من البشرة، مما يعرّضها للجفاف.

وللعناية بالبشرة في الشتاء، توصي المجلة المعنية بالصحة والجمال، المرأة باستعمال كريمات العناية المحتوية على مواد الترطيب، مثل اليوريا أو زبدة الشيا، حيث تعمل هذه المواد على تحسين طبقة الحماية الخاصة بالبشرة، فضلاً عن أنها تشكّل طبقة خارجية عازلة. كما يُوصَى باستعمال كريمات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك، الذي يعمل على ترطيب البشرة.

وبالنسبة لتنظيف الوجه، تنصح “إيلي” بالابتعاد عن مستحضرات التنظيف المحتوية على الكحول لأنها قد تتسبب في تهيّج البشرة بشكل إضافي. ومن الأفضل غسل الوجه بماء فاتر واستعمال غسول معتدل.