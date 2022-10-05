ملعقة واحدة من إحدى البذور تساعد على خفض مستويات الكوليسترول

تشير مستويات الكوليسترول المرتفعة الى وجود الكثير من مادة دهنية تُسمى كوليسترول في الدم. ومع الوقت يمكن لهذه المادة أن تتراكم في العروق وتسبّب انسدادًا في حال تُركت من دون علاج. ويُعتبر انسداد الشرايين مشكلة خطرة فهي قد تودي الى مشاكل أكثر تعقيدًا مثل النوبات القلبية والسكتة.

الكوليسترول المرتفع قد ينتج عن عوامل عديدة منها قلة ممارسة التمارين الرياضية، التدخين والإفراط في استهلاك الكحول. غير انه مرتبط الى حد كبير بالنظام الغذائي وتناول الكثير من الدهون المشبعة. وعلى غرار قدرة بعض الأطعمة على زيادة مستويات الكوليسترول، قد تساعد أطعمة أخرى على تخفيضها.

في هذا السياق، تحدّث خبير التغذية “لوك هوغز” الى موقع “إكسبرس” البريطاني عن أهمية نوع من البذور غني بالدهون الصحية بالنسبة للأشخاص الذين يسعون الى خفض مستويات الكوليسترول.

وقال: “يمكن إضافة بذور السمسم الى العديد من الأطباق الصحية، مثل السلطات والحمّص والحساء وغيرها”، مشيرًا الى أن إضافة ملعقة واحدة من هذه البذور الغنية بالدهون الصحية الى أطباقك قد يزوّدك بـ ١٤ غرامًا إضافيًا من الدهون الجيدة. فالسمسم غني بالدهون أحادية ومتعددة التشبع، وقليل الاحتواء على الدهون المشبعة”.

وشرح في هذا الإطار، أنّ الدراسات أظهرت أن استهلاك المزيد من الدهون الصحية المذكورة بدلًا من الدهون المشبعة قد يخفّف مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. وبالإضافة الى نوعي الدهون الجيدة، تحتوي بذور السمسم أيضًا على مركبات نباتية مثل “ليغنانز والفيتوستيرول” المرتبطة بخفض مستويات الكوليسترول. وقد دعمت هذه النتائج دراسة نُشرت في المجلة الدولية Food Sciences and Nutrition، والتي استنتجت أن السمسم يمكنه أن يخفّف مجموع الكوليسترول والنوع الضار LDL.

في السياق نفسه، وجد الباحثون في دراسة أخرى نُشرت عام ٢٠١٧ ان زيت بذور السمسم خفّض الدهون الثلاثية triglycerides في الدم.