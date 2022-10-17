منها بحة الصوت.. أعراض تنذر بسرطان الرئة

عادة ما يصيب سرطان الرئة الأشخاص فوق سن 45 عاما، ومن النادر أن يصيب الأصغر سنا، ويندرج سرطان الرئة ضمن أنواع السرطان الشائعة، والتدخين يعد السبب الرئيسي للإصابة به.

وقالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز التنفسي إن الأعراض المميزة لسرطان الرئة تتمثل في السعال المتزايد وضيق التنفس وصدور صوت أزيز أثناء التنفس وألم في الصدر وزيادة البلغم، الذي قد يحتوي على دم.

وتشمل الأعراض الأخرى بحة الصوت وصعوبات البلع وفقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر والهزال، بالإضافة إلى نوبات الحمى والتعرق الليلي وآلام العظام واصفرار الجلد.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ لأنه كلما تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرا، زادت فرص العلاج.

ويعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة، ويتم تشخيص حوالي 47000 شخص بهذه الحالة كل عام في بريطانيا.

وعادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة تظهر عليهم الأعراض في النهاية.

يمكن أيضًا أن تكون العديد من العلامات والأعراض ناتجة عن حالات طبية أخرى، لكن اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا قد يعني أنه من الأسهل علاجه.

ويسمى السرطان الذي يبدأ في الرئتين بسرطان الرئة الأولي، ويُعرف السرطان الذي ينتشر إلى الرئتين من مكان آخر في الجسم باسم سرطان الرئة الثانوي.

هناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة الأولي، يتم تصنيفها حسب نوع الخلايا التي يبدأ فيها السرطان بالنمو، الأول سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة – الشكل الأكثر شيوعًا، ويمثل أكثر من 87٪ من الحالات. يمكن أن يكون أحد ثلاثة أنواع: سرطان الخلايا الحرشفية أو سرطان غدي أو سرطان الخلايا الكبيرة.

والنوع الثاني سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وهو شكل أقل شيوعًا ينتشر عادةً بشكل أسرع من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، ويحدد نوع سرطان الرئة الذي يعاني منه المريض العلاجات الموصى بها.