مواجهة نقص الحديد.. أطعمة نباتية غنية بالمعدن الأساسي للجسم!

تُعتبر المعادن بأنواعها المختلفة عناصر غذائية أساسية للجسم، وفيما يمكن الحصول على معظم هذه المعادن من النظام الغذائي، قد يؤدي نمط الحياة السريع والمزدحم إلى عدم تناول الأطعمة المتنوعة التي توفّر لنا الكميات الموصى بها، فيلجأ البعض الى تناول المكملات الغذائية. ولعلّ الحديد هو من المعادن التي يحثّ الخبراء دائمًا على تناول كميات كافية منه.

إذ إنّ الحديد ضروري لعمل أجسامنا بشكل سليم. ولكن عندما تكون نباتيًا أو مستهلكًا صغيرًا للبروتين الحيواني، يمكن أن تصاب بنقص محتمل في الحديد.

في ما يلي مفاتيح عدم نقص الحديد، حتى لو كنت لا تأكل سوى القليل من اللحوم.

يسمح الحديد بنقل الأكسجين في الدم واستخدامه في التنفس. إنه دور رئيسي. هذا هو السبب في أن نقص الحديد لا يمر دون أن يلاحظه أحد. تقول “مارجوري كريمديس”، اختصاصية التغذية: “يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بالإرهاق العام، سواء الجسدي -أحياناً مع ضيق التنفس- والعقلي”.

في حالة الشك، يصف الطبيب المعالج جرعة من الفيريتين للكشف عن النقص أو حتى الهيموغلوبين؛ للتأكد من عدم بلوغ مرحلة فقر الدم. في هذه الحالة، تزداد الأعراض ويمكن أن يتسارع معدل ضربات القلب أيضاً.

في ما يلي مجموعة من التوابل والأعشاب الغنية بالحديد:

1- أعشاب أونوري، تحتوي هذه الأعشاب البحرية على 234 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

2- زعتر مجفف، تحتوي هذه العشبة على 124 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

3- ريحان مجفف، تحتوي هذه العشبة على 89.8 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

4- نعناع مجفف، تحتوي هذه العشبة على 87.5 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

5- البردقوش المجفف، تحتوي هذه العشبة على 82.7 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

6- خس البحر المجفف، تحتوي هذه الأعشاب البحرية على 78.9 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

7- أعشاب بروفانس المجففة، تحتوي هذه الأعشاب على 69.8 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

8- بذور الكمون، تحتوي هذه البهارات على 66.4 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.

9- واكامي مجفف، تحتوي هذه الأعشاب البحرية على 61.5 ملغراماً من الحديد لكل 100 غرام.