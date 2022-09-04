نجاح اول ولادة في ايطاليا من عملية زرع رحم.. اليكم التفاصيل

في حالة هي الأولى من نوعها في إيطاليا أنجبت إمرأة إيطالية تحمل رحما مزروعا طفلا في جزيرة صقلية، وفقا لصحيفة “Corriere Della Serra”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفلة ولدت قبل الموعد، بوزن 1.6 كيلوجرام، ولا تزال تحت ملاحظة الأطباء.

وأطلق والداها ألبينا وجوفاني عليها اسم أليساندرا تكريما للمرأة التي تبرعت بأعضائها بعد وفاتها في عام 2020، ودققت الصحيفة أنه لا يسمح في إيطاليا بزرع الرحم من متبرعين أحياء.

وبحسب معلوماتها، فإن أم الطفلة حديثة الولادة كانت تعاني من مرض نادر يمنع نمو الجنين في الرحم.

وفي عام 2018 تعرف الزوجان على البرنامج التجريبي للمركز الوطني لزراعة الأعضاء، والذي شارك فيه مستشفى كاتانيا، أما المتبرعة التي سبق لها أن أبدت رغبتها في التبرع بأعضائها للمحتاجين في حالة وفاتها، فقد ماتت وسط جائحة كورونا من سكتة دماغية.

وأصيبت ألبينا بفيروس كورونا منذ حوالي شهر وعندما بدأت الانقباضات، قرر الأطباء إجراء عملية قيصرية.

وأفادت الصحيفة بأنه قد تم في إيطاليا بأغسطس الماضي إجراء عملية زرع رحم آخر لامرأة، في إطار البرنامج الطبي نفسه.