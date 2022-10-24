نصائح لتخفيف آلام المفاصل مع انخفاض درجات الحرارة

تُعتبر آلام المفاصل من أكثر أنواع الآلام إزعاجًا، كما أنّها تمنع الشخص من أداء النشاطات اليومية الروتينية. وتشتد هذه الآلام عادة مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى الخمول وتفاقم آلام المفاصل وتيبسها، وإذا تُركت الآلام دون علاج أو تغيير نمط الحياة، فإنّ ذلك سيؤثر سلبًا على صحتك العامة وإنتاجيتك اليومية.

وتُعتبر الإصابات وأمراض المناعة الذاتية الأخرى وتجمّد الكتفين من بين الأسباب الشائعة لآلام المفاصل، لذا من المهم العناية بصحة المفاصل عن طريق تناول الطعام بشكل جيد وممارسة التمارين بانتظام وتناول الفيتامينات.

كما أنه يجب على المريض تجنّب الأطعمة الالتهابية مثل الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المقلية والأطعمة المليئة بالسكر والأطعمة المصنعة لإبعاد آلام المفاصل.

ويعاني الناس في جميع أنحاء العالم من آلام المفاصل خلال فصل الشتاء، والسبب العلمي لذلك هو انخفاض التوتر السطحي في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى زيادة حساسية الألم في الشتاء.

وأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل تزداد حالتهم سوءًا، حيث يؤدي الطقس إلى تفاقم آلام المفاصل وتيبسها، كما يقول جراح العظام الدكتور “ميثين آشي”.

ونقل موقع hindustantimes عن الدكتور آشي بعض الطرق الفعالة لمعالجة آلام المفاصل خلال فصل الشتاء:

1- ارتداء ملابس دافئة وخفيفة

واحدة من أفضل الطرق لتجنب آلام المفاصل وتيبسها خلال فصل الشتاء هي ارتداء طبقات من الملابس، خاصة عند التوجه إلى الخارج.

تأكد من أن خزانة ملابسك الشتوية مليئة بالسترات والقفازات والقبعات والجوارب والأحذية الطويلة والسترات الصوفية والسراويل الرياضية، لأن المفتاح هو إبقاء يديك وقدميك مغطاة ودافئة في جميع الأوقات.

حاول ارتداء طبقات من الملابس الخفيفة والدافئة بدلاً من ارتداء سترات ثقيلة، لأن ذلك سيمنع زيادة الضغط على ركبتيك.

2- ممارسة التمارين بانتظام

من المهم أن تحافظ على نشاطك لأن التمارين الرياضية تعزز قوة العظام والعضلات، وبالتالي تقلل الضغط على المفاصل.

للحصول على أفضل النتائج، انخرط في الأنشطة اليومية منخفضة التأثير مثل اليوغا والمشي السريع وتمارين رفع الأثقال والسباحة.

يساعد ذلك في الحفاظ على مرونة المفاصل وتحسين تدفق الدم والسماح بإفراز مواد التشحيم الطبيعية (السائل الزليلي) في المفاصل.

3- الحفاظ على وزنك تحت السيطرة

يمكن أن تؤدي الاحتفالات خلال موسم الأعياد وعدم ممارسة الرياضة بسبب الطقس البارد إلى زيادة الوزن.

حتى أصغر كمية من الوزن الزائد يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على ركبتيك والمفاصل الأخرى، ما يؤدي إلى تفاقم الأوجاع والآلام.

ادفع نفسك لاتباع نظام إدارة الوزن المخطط له بعناية للحفاظ على أي كيلوغرامات إضافية وتجنب خطر زيادة آلام المفاصل.

4- تناول فيتامين د بشكل صحي

عندما يتعلق الأمر بصحة المفاصل، فإن تناول فيتامين (د) ضروري خاصة خلال فصل الشتاء لأنه يساعد في التئام المفاصل.

وتُظهر العديد من الدراسات أن نقص فيتامين (د) يمكن أن يزيد من آلام العضلات والمفاصل ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يمكنك الحفاظ على مستويات فيتامين (د) الطبيعية عن طريق الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس، وإثراء نظامك الغذائي اليومي بالأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض وعصير البرتقال والحبوب ودقيق الشوفان.

5- استخدام الماء الساخن

يمكنك تهدئة مفاصلك عن طريق تسخينها باستخدام وسادة تدفئة كهربائية أو كيس ماء ساخن، ويمكن أن يساعد غمس مفاصلك في ماء دافئ أو أخذ حمام ساخن أيضًا في تخفيف آلام المفاصل وإرخاء عضلاتك.

ومع ذلك، يُنصح بتجنب الاستخدام المطول لزجاجات الماء الساخن ومنصات التدفئة الكهربائية في حال كنت تعاني من مرض السكري أو مشاكل صحية أخرى.