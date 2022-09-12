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نصائح لتناول المسكنات بطريقة صحيحة

منذ 10 دقائق
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أشارت مجلة “سنيورين راتجيبر” الى أنه ينبغي تناول الأقراص المسكنة للألم بواسطة كوب ماء كبير، حيث إن الماء يمنع بقايا الأقراص من الوقوع في المريء وإلحاق الضرر بالغشاء المخاطي.

وقالت المجلة المعنية بصحة كبار السن، إن الماء الكثير يساعد على إذابة الأقراص بشكل أفضل، ومن ثم امتصاصها من الجسم على نحو أسرع.

ومن المهم أيضا تناول الطعام قبل تناول المسكنات، فعلى الرغم من أنّ مسكّنات الألم تعمل بشكل أسرع على معدة فارغة، إلا أن بعضها قد يهاجم المعدة أيضا.

وفي حالة المعاناة من مشاكل في المعدة أو تناول أدوية أخرى، فيجب حينئذ استشارة الطبيب مسبقًا لمعرفة ما إذا كان من المستحسن تناول أدوية إضافية لحماية المعدة.

في السياق نفسه، أشارت “سنيورين راتجيبر” إلى أنه يمكن في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كان من الممكن تقسيم المسكنات لتسهيل ابتلاعها أو ما إذا كان ينبغي تناولها كقطعة واحدة من خلال شكلها؛ حيث عادة ما يمكن تقسيم الأقراص المحتوية على حافة تقسيم.

أمّا مسكنات الألم، التي يمكن أن تؤدي المواد الفعالة بها إلى تهيج المعدة، فتحتوي على غلاف مقاوم لحمض المعدة ولا يذوب إلا في الأمعاء الدقيقة. ولا يجوز تقسيم الأقراص المغلفة قبل ابتلاعها، وإلا سيتم فقدات التأثير الوقائي للمعدة.

وبشكل عام، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلاني عن عدد المرات، التي يمكن فيها تناول مسكن الألم وما إذا كان يمكن تقسيمه في حال المعاناة من مشاكل في البلع.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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