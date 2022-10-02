نصائح لخفض نسبة الأملاح في الجسم

يعتبر الصوديوم من المعادن الأساسية للجسم، ولعلّ أبرز مهامه تنظيم كمية الماء في الخلايا وحولها، غير أنّ كميات كبيرة منه قد تعرّض الشخص لمشكلات صحية عديدة.

والملح الذي يُستخدم في الطعام يتكوّن من 60% كلوريد وحوالي 40% صوديوم، وجميع الأطعمة غير المصنّعة، مثل الخضروات والفواكه والمكسرات واللحوم والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، تحتوي على نسب منخفضة في الصوديوم.

ويساعد الملح الذي نتناوله على استرخاء العضلات وتقلصها، كما يساعد على تحريك النبضات العصبية، ويوازن المعادن والمياه التي نتناولها، ولكنّ الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى زيادة نسبة الأملاح في الجسم، مما ينتج عنه انتفاخ المعدة وارتفاع ضغط الدم وتورم الجسم وزيادة الوزن. ويوجد العديد من المشروبات والأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الأملاح في الجسم، نستعرضها معاً في السطور التالية:

1- شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول.

وتلعب الكلى دوراً حيوياً في التخلص من السموم، لذلك يساعد شرب الكثير من الماء على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول، فإذا كنت قد تناولت طعاماً عالي الملح، يجب أن تشرب ما لا يقل عن 12 كوباً من الماء على فترات منتظمة في دورة مدتها 24 ساعة.

2- تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالماء

يساعد تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء على خفض نسبة الأملاح في الجسم، لذلك احرص يومياً على تناول التفاح والخس والفراولة والفلفل لخفض مستويات الملح في جسمك، واختر الشوفان الممزوج بالزبادي العادي، والعصائر القائمة على الفاكهة، والحساء قليل الملح؛ لزيادة مستويات السوائل ومساعدة الكلى في التخلص من الأملاح.

3- تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دوراً حيوياً في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم على التحكم في ضغط الدم؛ عن طريق تقليل آثار الصوديوم والمساعدة على إزالته من الجسم، ومن هذه الأطعمة البطاطس والأفوكادو والبطاطا المخبوزة، والموز والخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ أو السلق، ومنتجات الألبان، مثل الزبادي أو الحليب، والفول والعدس.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بأن يحصل معظم النساء على 2600 ملليغرام من البوتاسيوم يومياً، والرجال 3400 ملليغرام يومياً. ومع تقدمك في العمر، يواجه جسمك صعوبة أكبر في إزالة البوتاسيوم من دمك، وهو معدن يجب مراقبته للأشخاص المصابين بأمراض الكلى، لذلك حاول الحصول على البوتاسيوم من مصادر الطعام بدلاً من المكملات.

نصائح للحفاظ على مستوى الأملاح في الجسم

– تناول اللحوم الطازجة بدلاً من اللحوم المعلبة.

– عند شرائك للخضروات المجمدة، اختر تلك “الطازجة المجمدة”، وابتعد عن تلك التي تحتوي على توابل أو صلصات مضافة.

– اقرأ الملصقات وتحقق من محتوى الصوديوم في الأطعمة التي تشتريها.

– عند اختيار البهارات والتوابل، اختر تلك التي لا تُدرج الصوديوم على ملصقاتها.

– قلل من المشروبات الرياضية؛ لاحتوائها على الكثير من الصوديوم، لذلك يمكنك شربها فقط إذا كنت تقوم بتمرين طويل (ساعة واحدة أو أكثر)، أو إذا أوصى طبيبك بها؛ لمساعدتك على مكافحة الجفاف الناتج عن المرض.