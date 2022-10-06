نصيحة طبية للنساء "قبل إجراء فحص سرطان الثدي"

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، النساء بعدم استخدام “مزيلات العرق”، بالتزامن مع إجراء الفحص الخاص بـ”سرطان الثدي”، من أجل الحصول على “نتائج تشخيصية دقيقة”.

ووجهت الهيئة، الأربعاء، رسالة للسيدات المقبلات على إجراء فحص سرطان الثدي بـ”الماموغرام”، مطالبة إياهن بـ”تجنب استخدام مزيلات العرق” في يوم الفحص للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة، وفقا لتغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”.

وبحسب الهيئة فإن “معظم مزيلات العرق تحتوي على جزئيات من الألمونيوم” والتي تظهر خلال الفحص على شكل نقاط بيضاء، مما قد يتسبب في التشخيص بشكل خاطئ.

جاء ذلك التحذير بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي)، والتي تقام في أكتوبر من كل عام.

ويعد سرطان الثدي، أكثر أنواع السرطان شيوعا لدى النساء في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتهدف الحملة إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر، في ظل تزايد نسبة الإصابة بسرطان الثدي بشكل متزايد، وفقا لـ”وزارة الصحة السعودية”.

ويتم اكتشاف أكثر من 55 في المئة، من حالات السرطان في المملكة في مراحل متأخرة، بسبب اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض، حسب بيان الوزارة.