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هذا ما يجب وضعه في حقيبة الطوارئ الخاصة بمرضى السكري

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 3:35 مساءً
فحص السكري

فحص السكري

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من المهم أن تكون مستعدًا لحالات الطوارئ، خاصة إذا كنت تعاني من حالة صحية مزمنة مثل مرض السكري ويمكن أن يكون تجميع مجموعة من أدوات الطوارئ الخاصة بمرضى السكري مطمئنًا وعمليًا، ما يساعدك على الشعور بالأمان أثناء السفر أو فى الحياة اليومية، لكن معرفة ما يجب وضعه فى مجموعة أدواتك قد يكون محيرًا فى البداية، لهذا نستعرض ما يجب وضعه من أدوات وفقا لما نشره موقع “healthline”.

وهناك مجموعة أدوات طوارئ لمرضى السكري معدة مسبقًا يمكنك شراؤها، لكن غالبًا ما يكون صنعها بنفسك هو الأفضل، وبهذه الطريقة يمكنك تكييفه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة، والقاعدة العامة هي التأكد من أن لديك إمدادات كافية لمرضى السكري في مجموعتك تكفي لمدة أسبوع واحد على الأقل.

يقترح تضمين العناصر التالية:

1-الأنسولين والمحاقن لكل حقنة
2-قياس الجلوكوز
3-بطاريات إضافية لمقياس الجلوكوز ومضخة الأنسولين
4-أدوات وخز
5-مستلزمات مضخة الأنسولين ، بما في ذلك مجموعات المضخات الإضافية وأجهزة الإدخال
6-مجموعات الجلوكاجون
7-مناديل كحولية
8-أقراص الجلوكوز “يمكنك أيضًا تعبئة الكربوهيدرات السريعة مثل العسل أو العصير أو الحلوى الصلبة”
9-دواء السكرى عن طريق الفم
10-زجاجة بلاستيكية فارغة أو حاوية الأدوات الحادة
11-ماء

قم بتخزين كل شىء وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة، وتحقق من مجموعة أدوات الطوارئ الخاصة بك فى كثير من الأحيان لتتبع تواريخ انتهاء الصلاحية واستبدال المستلزمات القديمة بأخرى جديدة.

هل أحتاج أكثر من مجموعة واحدة؟
فى حين أن مجموعة واحدة شاملة ومجهزة جيدًا كافية للعديد من الأشخاص، فقد يشعر البعض براحة أكبر مع مجموعة كبيرة ومجموعة صغيرة، قد يقوم الآخرون بإعداد مجموعات متعددة للاحتفاظ بها في أماكن منفصلة، مثل السيارة أو فى العمل.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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