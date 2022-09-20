هذه الأطعمة قد تدمّر صحّتك الجنسية

تتأثّر الصحة الجنسية للشخص بالنظام الغذائي على غرار باقي جوانب الصحة. وعند إدخالها في نظامك الغذائي بشكل يومي، هناك أطعمة معينة قد تؤثر مباشرة على نوعية حياتك الجنسية إيجابيًا أو سلبيا.

واختلال الوظيفة الجنسية هو غالبًا مشكلة معقّدة، وتكون شائعة مع التقدم في السن، غير أنّ النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا على غرار الدور الذي يلعبه في تحفيز الأمراض المزمنة.

بكلمات أخرى، إن الأطعمة السيئة التي تؤثر على القلب وضغط الدم والسكري هي نفسها التي تؤثر على الحياة الجنسية. إذ إنّ تعزيز السيطرة على السكر، وتخفيض الضغط المرتفع، والسيطرة على الكوليسترول، هي من ضمن الطرائق المختلفة للحفاظ على الصحة الجنسية.

والعديد من هذه العوامل ستتحسّن عن طريق النظام الغذائي خصوصًا من خلال الحد من الأطعمة التالية التي ستدمّر الحياة الجنسية.

الأطعمة المعالَجة والسكريات

يقول الاختصاصي “ديبورا ماثيو” إنّ نظامًا غذائيًا غنيًا بالسكر ليس جيدًا لحياتك الجنسية”. إذ إنّ السكر المرتفع المزمن في الدم الناتج عن تناول القليل من الألياف، والأطعمة المعالَجة مثل الخبز الأبيض والمخبوزات والمشروبات المحلاة هي المسؤول عن الكثير من المشاكل الجنسية.

ويضيف ماثيو أن الاستهلاك المرتفع للسكر يزيد فرص الإصابة بالسكري، مما يؤدي الى الضعف الجنسي لدى الرجال، وكبت التستوستيرون، مشيرًا الى أنّ عدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ على الانتصاب أمر شائع لدى الرجال الذين يعانون من النوع الثاني من السكري. وغالبًا ما يكون ذلك ناتجًا عن ارتفاع سكر الدم طويل الأمد مما يتلف الأعصاب والأوعية الدموية، وفق Mayo Clinic.

كما أنّ تناول الكثير من الأطعمة المعالَجة مثل المخبوزات المصنوعة من الطحين والمسحوب منها الالياف، يحفّز الالتهابات مما يخفّف الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

الأطعمة المقلية

إنّ الأطعمة المقلية لذيذة لكنها تحتوي على الدهون المشبّعة، والأحماض الدهنية المتحولة، التي ارتبطت بأمراض الشرايين التاجية، السكري، وضغط الدم المرتفع، وفق دراسة واسعة نُشرت في مجلة Clinical. وكل هذه الأمراض، كما ذكرنا سابقًا، تتعلق بالضعف الجنسي.

المشروبات الكحولية

فيما قد تحفّز بضعة أكواب الرغبة الجنسية، أظهرت الدراسات أنّ الإفراط في استهلاك الكحول يخفّض الإثارة الجنسية.

اللحوم الحمراء الدهنية

إنّ تناول الكثير من الدهون المشبّعة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد يدفع الجسم الى انتاج المزيد من الكوليسترول الضار LDL، الأمر الذي قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وانّ واحدًا من أكثر الأسباب شيوعًا للضعف الجنسي هو ضيق الأوعية الدموية. فإنّ ما يحدث للأوعية التي تزوّد القلب قد يصيب تلك التي تزوّد الأعضاء التناسلية أيضًا.