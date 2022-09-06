هل تشعر بالغثيان ليلاً.. تعرف على أبرز الأسباب لهذه المشكلة الصحية

يعاني البعض من شعور مزعج أثناء الليل، وأحياناً يتزامن مع فترات النون، يتعلق باضطراب قوي في المعدة، قد يؤدي للشعور بالغثيان أو الحرقة برأس المعدة في بعض الأحيان.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، تشمل أسباب الغثيان في الليل ما يأتي:

الارتجاع المعدي المريئي

في الارتجاع المريئي يحدث ارتداد لحمض المعدة وجزيئات الطعام من المعدة إلى المريء بسبب عدم إغلاق العضلة العاصرة للمريء بشكل طبيعي، وهذا بدوره قد يجعل المريض يعاني من السعال والتجشؤ والشعور بالغثيان ومشكلات أخرى مثل:

مشكلات في البلع.

شعور غير مريح في الحلق.

ألم في الصدر وأعلى البطن.

وقد يلاحظ مريض الارتجاع المعدي المريئي الشعور بالغثيان في الليل عند تناول وجبة دسمة قبل موعد النوم، إذ أن الاستلقاء وخاصة بعد تناول الطعام يسهل ارتداد الحمض للمريء.

القلق

الشعور بالقلق قد ينجم عنه عدة مضاعفات أو مشكلات صحية جسدية وذلك تبعًا لطبيعة ردة فعل جسمك اتجاه هذا القلق، إذ قد تتعدد الأعراض الجسدية وقد تشمل ما يأتي:

التعرق.

التنفس السريع.

زيادة معدل ضربات القلب.

شد في العضلات.

الغثيان.

يرتبط القلق بالغثيان ومشكلات الجهاز الهضمي بشكل خاص بسبب وجود خلايا عصبية مبطنة لجدار الأمعاء مكونة لما يسمى بالجهاز العصبي المعوي (Enteric nervous system) مما يسبب استجابات معوية لأفكارنا وعواطفنا.

قد يحدث الغثيان بسبب القلق في أي وقت في اليوم ولكن قد يزيد ليلًا عندما تختفي مشتتات النهار كالعمل والدراسة ويصبح التركيز على ما يقلقنا أكبر.

الآثار الجانبية للأدوية

يعد الغثيان من الأعراض الجانبية الشائعة للعديد من الأدوية، من هذه الأدوية ما يأتي:

المضادات الحيوية.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

بعض أدوية ضغط الدم.

قد تصاب بالغثيان ليلًا إذا تناولت أحد الأدوية السابق ذكرها في الليل أو قبل موعد نومك.

الحمل

يعد الغثيان أحد أكثر المشكلات التي تعاني منها الحامل خلال فترة حملها، قد يعتقد البعض أن الغثيان للحامل لا يحدث سوى صباحًا لكن في الواقع قد يحدث في أي وقت خلال اليوم وقد يكون ذلك ليلًا والذي قد يعود سببه إلى ارتفاع مستويات الهرمونات، مثل البروجسترون.

تقريبًا كل حامل قد تعاني من غثيان الحمل وقد يكون أمر مزعج بالنسبة لها ولكنه لا يؤثر على صحتها، إلا إذا كان الغثيان والقيء شديدان لدرجة تسبب الجفاف للحامل.

خزل المعدة (Gastroparesis)

قد يكون خزل المعدة أحد أسباب الغثيان في الليل المحتملة وهو اضطراب يحدث بسبب عدم قدرة المعدة على إعادة تفريغ نفسها من الطعام، والذي يعد أكثر شيوعًا عند مرضى السكري.

قد تسوء أعراض خزل المعدة ليلًا بعد تراكم الطعام خلال النهار مما قد يسبب الغثيان ومشكلات أخرى مثل:

حرقة المعدة.

التقيؤ.

الانتفاخ.

فقدان الوزن.

نصائح للتخفيف الغثيان في الليل

تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم قد يساعد في منع الغثيان.

الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والحارة والتركيز على الفواكه والخضروات الطازجة.

تجنب تناول الطعام قبل موعد النوم بفترة قصيرة.

استنشاق بعض الزيوت العطرية، مثل: اللافندر، والنعناع قد يساعد في تهدئة معدتك وتخفيف الغثيان.

تجنب الروائح القوية أو الكريهة التي قد تثير حالة الغثيان لديك.

شرب الزنجبيل أو الشاي بالنعناع قد يهدئ معدتك.

متى عليك مراجعة الطبيب؟

استمرار الغثيان لأكثر من أسبوع.

تقيؤ شديد وصداع.

المعاناة من فقدان في الوزن دون سبب.

عدم القدرة على الاحتفاظ بالطعام.

وجود ألم شديد في البطن.