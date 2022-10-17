هل تشعر ببرودة جسمك بشكل مفاجىء؟.. تعرف على الاسباب

بعض الأشخاص يتعرضون للشعور ببرودة في الجسم دون سابق إنذار، أي بشكل مفاجئ، وهذا الأمر يعد علامة على الإصابة بمرض ما في حالة استمراره وتكرار هذا الأمر لفترة طويلة.

وحول ذلك قدم موقع “HEALTHLINE” أبرز وأهم الأسباب المؤدية للشعور ببرودة الجسم بشكل مفاجئ، ومنها:

-الأنيميا:

يشعر الشخص المصاب بفقر الدم أو الأنيميا بشكل عام ببرودة شديدة تحدث في الجسم بطريقة مفاجئة، وهذا المرض السبب فيه التعرض لنقص في كريات الدم الحمراء، وانخفاض نسبة الحديد بالجسم.

– نقص فيتامين بـ12:

قد يكون الشعور ببرودة الجسم بشكل مفاجئ علامة علي الإصابة بنقص في فيتامين ب12، ولذا عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين من لحوم حمراء، والدجاج والأسماك، والبيض، والبنجر.

– علامة على الإصابة بأمراض الكلى:

عندما تتعرض الكلى للإعاقة في طرد الأملاح والمعادن وغيرها من المواد الضارة عن طريق عملية التبول ويكون الناتج عن هذا الأمر هو تعرض الكلى لمشكلة صحية، فيتعرض الشخص لانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، ولذا يزداد الشعور بالبرد.

– قصور الغدة النخامية:

يعد من الأمراض التي تزيد من شعورك بالبرد المفاجئ، لعدم إنتاج الغدة النخامية ما يكفي من الهرمونات، وقد تكون السبب أيضا في زيادة الإصابة بفقدان الوزن الشديد والغير مبرر.

– تناول بعض الأدوية المسببة لبرودة الجسم:

عند تناول بعض الأدوية يزداد فرص الإصابة ببرودة الجسم، ومن ضمن هذه العلاجات والأدوية علاجات القلب والسرطان، الشعور بالبرودة والغثيان والدوخة والتعب.