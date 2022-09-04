هل تناول بذور التفاح يسبب التسمم ؟

التفاح هي تلك الوجبة الخفيفة التي تمتلك الكثير من الفوائد أهمها أنها واحدة من عناصر دعم صحة الجهاز العصبي، حيث تساهم في تقليل عدد الخلايا العصبية المتضررة بسبب الإجهاد التأكسدي وبالتالي تساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما أنها تعمل على خفض خطر الإصابة بالجلطات والمحافظة على صحة القلب.

ورغم كل هذه الفوائد إلا أن التفاح امتلك سمعة ليست بالمغيدة وهي أن تناول بذور التفاح يمكن أن يسبب التسمم، ولكن اتضح أن هذا ليس صحيح كليا إنما يحمل جزء صغير من الحقيقة وهي أن بذور التفاح تحتوي على الأميجدالين ذلك المركب الذي يتكون من السيانيد والسكر بحسب موقع ريبليز.

وعند تناول تلك البذور فإن الجسم يقوم بتفكيكها إلى ” سيانيد الهيدروجين/ HCN ” تلك المادة السامة التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في غضون دقائق ولكن تظل هذه الخطورة رهينة الكمية التي يتم تناولها ولهذا يحتاج الفرد إلى تناول مسحوق ما يتراوح بين 100 و500 بذرة تفاح لإحداث ضرر فعلي.

ولهذا فإن تناول بذور التفاح لا تعد سامة في الطبيعي حيث تحتوي التفاحة واحدة على ما يقرب من 5 إلى 8 بذور وهو عدد ليس بالقريب من المئات التي يمكن أن تسبب المرض أو الوفاة ومع هذه الكميات الصغيرة فإن الجسم يمكنه معالجتها حتى أن بعض بذور التفاح الكاملة التي يتم ابتلاعها عن طريق الصدفة ستمر ببساطة عبر الجهاز الهضمي دون أي ضرر.