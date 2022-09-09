الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يؤثر الجو العائلي على نوبات الربو لدى الأطفال؟

منذ 8 دقائق
الربو عند الأطفال

الربو عند الأطفال

A A A
طباعة المقال

أشارت دراسة علمية إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتاً أطول مع الأهل في تناول الطعام في جو عائلي حميم، تقل لديهم نوبات الربو أكثر من الذين يتناولون طعامهم لوحدهم أو في جو عائلي مضطرب.

وتُظهر نتائج الدراسة السابقة أنّ الوجبات العائلية والتواصل الايجابي مع العائلة يساعد بشكل كبير في شعور الطفل أو المراهق في العائلة، بالسعادة والأمان مما يعكس على حالتهم النفسية فتقل نوبات الأزمة أو الربو لديهم.

وتقول الباحثة والبرفيسورة في علم الاجتماع “باربارة” من جامعة الينويس إنه على الرغم من أنّ تناول الطعام مع العائلة قد لا يتجاوز أل 18 دقيقة بالمعدل ولكن وجدنا علاقة وثيقة بين هذا التواصل العائلي والتحسّن الملحوظ على الأطفال المصابين بالربو”.

    المزيد من الصحة

    نفخ الهواء من الفم إحدى طرق مناورات العصب المبهم
    ضربات القلب السريعة.. 5 خطوات منزلية للتغلب على هذه المشكلة الصحية
    خفض الكوليسترول المرتفع.. طعام أحمر قد ينجز المهمّة خلال أسابيع
    كيف تشكّل عوادم السيارات خطرًا أكبر على النساء؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل
    ملكة بريطانيا
    إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟