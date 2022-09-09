هل يؤثر الجو العائلي على نوبات الربو لدى الأطفال؟

أشارت دراسة علمية إلى أن الأطفال الذين يقضون وقتاً أطول مع الأهل في تناول الطعام في جو عائلي حميم، تقل لديهم نوبات الربو أكثر من الذين يتناولون طعامهم لوحدهم أو في جو عائلي مضطرب.

وتُظهر نتائج الدراسة السابقة أنّ الوجبات العائلية والتواصل الايجابي مع العائلة يساعد بشكل كبير في شعور الطفل أو المراهق في العائلة، بالسعادة والأمان مما يعكس على حالتهم النفسية فتقل نوبات الأزمة أو الربو لديهم.

وتقول الباحثة والبرفيسورة في علم الاجتماع “باربارة” من جامعة الينويس إنه على الرغم من أنّ تناول الطعام مع العائلة قد لا يتجاوز أل 18 دقيقة بالمعدل ولكن وجدنا علاقة وثيقة بين هذا التواصل العائلي والتحسّن الملحوظ على الأطفال المصابين بالربو”.