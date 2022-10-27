هل يؤثر الوزن الزائد على فرصك في الحمل ؟

تعتبر الإصابة بالسمنة وخصوصا تراكم الدهون حول البطن بشكل عام أكثر خطورة للإصابة بصعوبات الإباضة ومرض السكري والذي يمكن أن يؤثر بدوره على قدرتك على الحمل.

وحسب ما ذكره موقع webmed فإن الأشخاص الذين لديهم وزن أكثر نسبيًا أو في الأطراف السفلية أو المؤخرة يميلون إلى أن يكون لديهم مخاطر أقل قليلاً قد يكون لديهم هذا النوع من الجسم وراثيًا، في حين أن السمنة المركزية غالبًا ما تكون نتيجة لنمط الحياة والعادات.

يستخدم الأطباء مؤشر كتلة الجسم لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من السمنة أو زيادة الوزن، يستخدم مؤشر كتلة الجسم الطول والوزن لحساب الدهون في الجسم إنها لعبة أرقام: يعتبر مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 30 زائدا، ومؤشر كتلة الجسم فوق 30 يعتبر سمنة، المحادثات والمخاوف بشأن مؤشر كتلة الجسم أكثر تعقيدًا من ذلك، ولكن عندما يتعلق الأمر بمحاولة الحمل، فإن مؤشر كتلة الجسم لا يزال مكانًا جيدًا للبدء.

ولتحسين صحتك قبل وأثناء الحمل، نوصي بأن يكون مؤشر كتلة الجسم أقل من 25، ولكن مؤشر كتلة الجسم الأكثر صحة للحمل يختلف من شخص لآخر”.

قد يعاني شخص واحد في النطاق المثالي لمؤشر كتلة الجسم من خلل هرموني يسبب التبويض غير المنتظم، و قد يكون لدى شخص آخر من الناحية الفنية السمنة ولكن الإباضة كل شهر ولها فترات منتظمة، مما يؤدي إلى فرصة أكبر للحمل.

ما مقدار الوزن الذي يجب أن تخسريه لزيادة الخصوبة؟

هناك العديد من العوامل التي تدخل في كل من فقدان الوزن والحمل، لذلك في حين لا يوجد رقم سحري، فإن 10 أرطال هي مكان جيد للبدء، لمساعدتك في الوصول إلى هدفك، ركز على اتخاذ خيارات صحية كل يوم يمكن أن يحدث هذا أحيانًا فرقًا كبيرًا في مساعدة جسمك على بدء التبويض بانتظام.

لمساعدتك في الوصول إلى هدفك، ركز على اتخاذ خيارات صحية كل يوم يمكن أن يحدث هذا أحيانًا فرقًا كبيرًا في مساعدة جسمك على بدء التبويض بانتظام.