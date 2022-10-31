وسائل منزلية تساعد في التخلّص من تقرحات الفم

يعاني العديد من الأشخاص من ظهور تقرحات مزعجة في الفم، وتسبب هذه المشكلة آلامًا تستدعي أحيانًا تناول الأدوية.

ويمكن اللجوء إلى علاجات طبيعية للتخلص من تقرحات الفم، نستعرضها في السطور التالية.

العلاج الهوميوباثي

اجمع «Borax 5CH» و«Mercurius corrosivus 5CH» وحمض النيتريك، 2 حبيبات لكل منهما، ثلاث مرات يومياً حتى تتحسن.

العلاج الطبيعي

احذر من بعض الأطعمة، مثل المكسرات والجبن والشوكولاتة والأناناس، التي يمكن أن تعزز ظهور قروح الفم. في حالة تكرارها، استشر الطبيب؛ لأنَّ السبب هو نقص الحديد أو فيتامين بي 12 أو خلل هرموني.

يُعتبر التعب والإجهاد أيضاً من أسباب ظهور قروح الفم؛ لأنهما يُخِلَّان بتوازن دفاعات الجسم المناعية. تذكر أن تستريح، وقم بالتمارين البدنية والاسترخاء.

تجنَّب الشوكولاتة فهي تعزز ظهور قروح الفم.

العلاج بالروائح

ضع قطرة من شجرة الشاي أو زيت الغار الأساسي على قرحة الفم مباشرةً باستخدام قطعة قطن أو إصبعك المغسول جيداً.

اصنع غسولاً للفم بصبغة أذريون الأم، 15 قطرة في كوب من الماء، ثلاث مرات إلى أربع مرات في اليوم. لمحاربة العدوى وتقوية دفاعاتك؛ ابتلع 25 قطرة من صبغة إشنسا الأم المخففة في القليل من الماء ثلاث مرات يومياً لمدة 4 إلى 5 أيام «فقط للبالغين».

المياه المعدنية

في حال تكرار تقرحات الفم، يمكن اللجوء إلى العلاج بالمياه المعدنية. تعتمد العلاجات على غسول الفم الحراري، رش اللثة، الغرغرة، رش الماء الحراري في تجويف الفم، … إلخ.

مكعبات الثلج

ضع مكعب ثلج على قرحة الفم مباشرة، أو امضغ القليل من الثلج المجروش لتقليل الالتهاب والألم.