يساعد على تعديل المزاج وتحسين النوم.. أين نجد "التريبتوفان"؟

يُعد التريبتوفان حمضًا أمينيًا أساسيًا لا يمكن لجسم الإنسان أن ينتجه، ويجب الحصول عليه من خلال النظام الغذائي لا سيما من الأطعمة النياتية او الحيوانية الغنية بالبروتين. واكتشف هذا الحمض عام ١٩٠٠ بعدما عُزل عن الكازيين، وهو بروتين موجود في الحليب.

يلعب التريبتوفان دورًا في إنتاج هورمون السيروتونين، وهو معدّل للمزاج، والميلاتونين وهو الهورمون الذي ينظّم عملية النزم، بالإضافة الى النياسين والفيتامين B3.

ويتوفّر هذا الحمض النووي على شكل مكملات في الأسواق.

لماذا نحتاج إلى الترييتوفان؟

التريبتوفان لديه أدنى تركيز في الجسم مقارنةً بأي حمض أميني آخر، لكنّه أساسي لمجموعة واسعة من الوظائف الأيضية التي تستهدف المزاج والإدراك والسلوك. وقد أظهرت اختبارات إزالة التريبتوفان أن لديه تأثيرًا نافعًا على الأمور التالية:

– المزاج

– الاكتئاب

– التعلم

– الذاكرة

– ضبط الغضب

– النوم

وقد أظهرت التجارب البحثية أنّ لديه منافع ممكنة لعلاج اضطرابات النوم، والاضطرابات العاطفية الموسمية، ولتخفيف القلق للأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين.

مصادر التريبتوفان الغذائية

التريبتوفان إذًا هو حمض أميني أساسي لا يمكن للجسم أن يصنّعه. ويمكن إيجاده في مصادر البروتين النباتية والحيوانية. وإنّ معظم الناس يستهلكون اكثر من ضعف الكمية التي يحتاج اليها الجسم يوميًا، اذ يحصلون على حوالي ١٠٠٠ ملغرام في اليوم، فيما الكمية الموصى بها فهي ما بين ٢٥٠ و٤٢٥ ملغرام.

ويمكن إيجاد التريبتوفان في الأطعمة التالية:

الحليب

الحليب الكامل هو أحد أهم المصادر لحمض التريبتوفان. اذ إنّ ربع ليتر من الحليب يوفّر حوالي ٧٣٢ ملغرام.

التونة المعلبة

التونة هي مصدر آخر للتريبتوفان، إذ إن الأونصة توفّر حوالي ٤٧٢ ملغرام.

الدجاج والحبش

يحتوي الدجاج والحبش على كميات مرتفعة من هذا الحمض الأميني.

الشوفان

يمكن للشوفان ان يكون مصدرًا مهمًا للتريبتوفان، مع حوالي ١٤٧ ملغرام في الكوب الواحد.

الجبن

مع العلم أن الجبن لا يحتوي على الكميات نفسها التي تقدّمها منتجات الالبان الأخرى، الا انه يمكن ايجاد حوالي ٩٠ ملغرام في أونصة من جبن التشيدر.

البذور والمكسرات

الفول السوداني على سبيل المثال يحتوي على ٦٥ ملغرام في الأونصة.

الفواكه

بعض الفواكه قد تكون مصدرًا جيدا للتريبتوفان. على سبيل المثال تحتوي حبة متوسطة من الموز على ١١ ملغرام. كما تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على ٢ ملغرام فقط.