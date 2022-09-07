الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

3 أطعمة شائعة تساعد على محاربة أمراض القلب

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2022 9:09 مساءً
إكسبرس
A A A
طباعة المقال

يُعدّ الاهتمام بصحة القلب من العوامل الأساسية للاستمرار في البقاء على قيد الحياة. اذ إنّ أمراض القلب والأوعية الدموية مسؤولة عن ملايين الوفيات في العالم سنويًا. وفي حين هناك عوامل خارجة عن قدرتنا على السيطرة عليها، من المعروف أنّ هناك أطعمة معينة يمكنها خفض خطر الإصابة بهذه المشكلة الصحية.

في هذا الإطار، شدّد خبير صحي على أهمية النظام الغذائي عندما يتعلق الأمر بإبقاء قلوبنا بصحة جيدة. وفي حديث لموقع إكسبرس البريطاني، قال الاختصاصي “دنيز كينان”: ” إنّ حوالي ٧.٦ مليون شخص في بريطانيا مصابون بأمراض القلب، وكل ثلاث دقائق يموت شخص بسبب هذه الأمراض، وكل خمس دقائق يُنقل شخص الى المستشفى بسبب السكتة”، مضيفًا انه فيما تُعتبر هذه الأرقام صادمة، الا انها تسلط الضوء على الكلفة الحقيقية لأمراض القلب.

في السياق نفسه، أشار الى انّ الطريقة الأفضل لخفض خطر الإصابة هي اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كما أن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية غير الصحية الغنية بالكوليسترول، سيؤدي الى تراكم المزيد من الصفائح الدهنية في الشرايين، مما يزيد فرص الاصابة بنوبة قلبية، مشدّدًا على ضرورة أن يخفّض الناس استهلاكهم للدهون المشبّعة، والتركيز على النشاط البدني، ممّا يخفّف ضغط الدم ويُبقي القلب والأوعية الدموية بحال جيدة.

وفي وقت سابق، أظهرت دراسة من جمعية القلب البريطانية ان النساء أكثر عرضة لتلقي تشخيص أساسي خاطئ بالنوبة القلبية من الرجال بنسبة ٥٠ بالمئة. ونظرًا الى هذه المعطيات، اقترح “كينان” بشكل خاص نظامًا غذائيًا غنيًا بالبوتاسيوم للنساء لتخفيض خطر النوبات القلبية.

وإنّ ثلاثة أطعمة شهيرة على الفطور غنية بالبوتاسيوم هي الأفوكادو واللبن والموز. وقال الاختصاصي في هذا الشأن: “أظهرت دراسات حديثة أن النساء تستفدن بشكل حصري من الأنظمة الغذائية بالبوتاسيوم، موضحًا ان البوتاسيوم يساعد في الحفاظ على صحة القلب، عن طريق مساعدة العناصر الغذائية على التحرك الى الخلايا، وبالنتيجة يُعد هذا المعدن مفتاحًا لصحة القلب والعضلات.

وبهدف زيادة استهلاك البوتاسيوم، يجب على النساء تناول أطعمة مثل الأفوكادو واللبن والموز. كما أن النشاط البدني وممارسة التمارين الرياضية يخففان ضغط الدم ويبقيان القلب والأوعية الدموية في حال جيدة.

بالإضافة الى الشق الغذائي، أشار الاختصاصي الى أن تجنّب الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين يعدّ وسيلة أخرى لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

    المزيد من الصحة

    هل لتناول أدوية الضغط في وقت معيّن أهمية حقًّا؟
    ما هي الأمراض التي تشتدّ مع حلول فصل الخريف؟
    فيتامينات- تعبيرية
    عارض مقلق قد يكون علامةً على نقص فيتامين B12

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
    ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل