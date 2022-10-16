3 علامات تستدعي تجنّب شرب القهوة

تُعدّ القهوة المشروب الأكثر شهرة في العالم، وتُعرف على أنها “فيول الصباح” الذي يزوّد الجسم بجرعة من الطاقة تساعده على أداء النشاطات اليومية. غير أنّه في بعض الحالات، يجب تجنب القهوة لما قد تتركه من آثار سلبية على الصحة.

في هذا الإطار، نصحت الطبيبة الروسية “أوكسانا ميخايلوفا”، أخصائية الغدد الصماء، بعدم تناول فنجان القهوة في حالة ظهور أعراض الصداع والدوخة والغثيان.

وقالت ميخايلوفا إن تناول القهوة في هذه الحالات يسبّب ارتفاع ضغط الدم وتزايد عدد ضربات القلب ويثير الجهاز العصبي، بحسب “روسيا اليوم”.

وأضافت أنّ “تناول الشخص الكافيين أثناء ظهور هذه الأعراض قد يكون خطرًا على صحته لأنه سيودي إلى أزمة فرط ضغط الدم”.

في السياق نفسه، أوضحت الطبيبة الروسية أن تناول الكافيين قد يؤدي إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم.

كما نصحت بعدم تناول القهوة عند عدم انتظام ضربات القلب وخفقانه، لأن الكافيين قد يقلّل فعالية الأدوية المستخدمة لعلاج هذه الحالة.