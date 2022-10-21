4 علامات على اليد قد تشير إلى مرض يفتك بملايين الناس

تتعدّد العلامات والأعراض التي يرسلها الجسم لإعلامنا بوجود أمراض أو مشاكل صحية. غير أنّ هناك مجموعة من الأمراض تُسمّى “القاتل الصامت”، لأنها تفتك بصحة الشخص عادةً من دون إرسال علامات واضحة على وجودها.

في هذا السياق، يُعدّ مرض السكري بأنه “قاتل صامت” لأنه غالبًا ما يصيب المرضى من دون إظهار أعراض مبكرة.

ويُعتبر مرض السكري من النوع الثاني الأكثر شيوعًا، والذي يحدث عندما يصبح الجسم مقاومًا للإنسولين أو أن البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية الأنسولين التي نحتاجها للتحكم في نسبة السكر في الدم.

ومثل العديد من الأمراض، يمكن للتشخيص المبكر أن يساعد في الحد من المضاعفات، حيث يمكن أن يقلّل ذلك من خطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى مثل أمراض القلب ومشاكل الكلى والمشكلات الجنسية. ولذلك،سيكون من المفيد معرفة الأعراض المبكرة للحالة.

ويقول الخبراء إن هناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها في اليدين، وإنه يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لأظافرك.

1. الإصبع الزنادي

وجدت دراسة حديثة أنّ المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني، هم أكثر عرضة لتجربة حالة تعرف باسم الإصبع الزنادي.

ويحدث الإصبع الزنادي عندما ينتهي إصبع واحد أو أكثر – غالبًا ما يكون البنصر أو الإبهام – في وضع منحني يصعب تصويبه.

وغالبًا ما يمكن علاج الحالة المؤلمة بحقن الكورتيزون، ولكنها تتطلب جراحة في بعض الأحيان.

ووجد الخبراء في جامعة لوند أن خطر الإصابة يزيد في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

2. احمرار حول الأظافر

وجدت دراسة سابقة أن المصابين بالسكري يعانون غالبًا من مشاكل في الدورة الدموية.

وهذا يعني أنك قد تلاحظ احمرارًا حول الأظافر. ويجب أيضا أن تراقب الجلد الزائد ومدى تشبث الظفر بفراش الظفر.

3. خطوط بو

يمكن ملاحظة خطوط بو في الأصابع، وهي أخاديد عميقة تمتد على عرض الظفر. قد تبدو مثل التلال في صفيحة الظفر.

ويمكن ملاحظة خطوط بو لدى أولئك المعرّضين لإصابات أو أمراض جلدية، فضلًا عن المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك مرض السكري.

4. أظافر صفراء

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تُعرف باسم فطار الأظافر.

وإذا كنت تعاني من هذه الحالة، فمن المحتمل أن تتحول أظافرك إلى اللون الأصفر وتصبح هشة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) إن هناك سبعة أعراض من المحتمل أن تواجهها إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، تشمل التبول أكثر من المعتاد، وبشكل خاص في الليل.

ويحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم حيث تعمل الكلى بجهد أكبر للتخلص منه، وهذا بدوره يجبر جسمك على إنتاج المزيد من البول.

ومن الأعراض الأخرى الشعور بالعطش طوال الوقت وذلك لأن التبول يحدث أكثر مما ينبغي، ما يؤدي إلى الجفاف.