4 فواكه تساعد على حماية مفاصلكم.. السر في البوتاسيوم!

تُعرف الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بأنها تساعد في حماية العظام والمفاصل، الأمر الذي يعد أساسيًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة عوارض التهاب المفاصل. ويُعتبر الأخير مشكلة صحية مؤلمة ومزعجة، وإن أنواعًا مختلفة من هذه الحالة قد تؤدي الى تورّم وترقيق المفاصل، أو الى ضعف في العضلات. وعلى الرغم من عدم توفر علاج بعد، يعتقد المختصون أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا كبيرا في السيطرة على العوارض.

ووفق الخبيرة الصحية د” كلير موريسون”، إن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد تكون مفتاحًا لعلاج التهاب المفاصل. وتشرح في هذا الإطار: ” يساعد البوتاسيوم على توازن فائض الصوديوم من الملح، ما يخفّف احتباس السوائل، ويساعظ على الاستخدام الصحيح للكالسيوم في العظام والمفاصل”.

وقد دعمت هذه التصريحات دراسة نُشرت في The Journal of Pain، ما أقام رابطًا بين انخفاض مستويات البوتاسيوم والتهاب المفاصل. وقد وُصف المرضى المصابون بالتهاب المفاصل بأن لديهم تركيزًا منخفضًا من البوتاسيوم في الدم، مقارنةً بالمشاركين الأصحاء، وفق الدراسة.

وكجزء من الدراسة، اعتبرت مجموعة من المشتركين المصابين بالتهاب المفاصل وجعًا أخف بعدما تناولوا مكمّلات البوتاسيوم لمدة ٢٨ يومًا، مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا.

وقالت ورقة البحث: ” في مجموعة البوتاسيوم، إن حوالي ٤٣.٧٥ بالمئة من المرضى اختبروا حدة ألم أقل بنسبة ٣٣ بالمئة مقارنةً ب ٦.٢٥ بالمئة في المجموعة الوهمية. وأظهرت هذه النتائج أنّ مكملات البوتاسيوم خفّفت حدة الألم. وفيما يمكن شراء مكملات البوتاسيوم، نصحت د.موريسون إضافة ٤ فواكه للنظام الغذائي يمكنها أن تزيد مستويات البوتاسيوم. وتشمل هذه القائمة: الموز، الشمام، البرتقال والمشمش.

إذ إنّ ١٠٠ غرام من الموز تحتوي على ٣٥٨ مغ من البوتاسيوم، فيما تحتوي الكمية نفسها من الشمام على ٢٦٧ مغ. ويحتوي ١٠٠ غرام من البرتقال على ١٨١ مغ من البوتاسيوم، والمشمش يتضمّن ٢٥٩ مغ.

وأشار موقع إكسبرس البريطاني الى أن حوالي ٩ مليون شخص في بريطانيا يعانون من التهاب المفاصل. ويستهدف بشكل أساسي المفاصل في اليد والركبة والأوراك والعمود الفقري.