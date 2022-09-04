5 علامات تدل على سلامة الدجاج.. اليكم أهمها

يعتبر تناول الدجاج الفاسد من المخاطر الكبيرة التي تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، حيث ينصح خبراء الصحة والتغذية من ضرورة التأكد من سلامة الدجاج قبل طهيها وتناولها.

وهناك بعض العلامات التي تدل على سلامة الدجاج، اليكم بعض تلك العلامات التي تؤكد على عدم فساده، ومن بينها:

1- لون الدجاج

ويعد اللون الطبيعي للدجاج السليم هو اللون الوردي أما إذا تحول إلى اللون الرمادي أو الأزرق يعني ذلك أنه فسد ولا يمكن استخدامه، إذا قمنا بطهي الدجاج الفاسد فإن لونه سيبقى على ما هو عليه ولن يتحول إلى الأبيض.

2- رائحة الدجاج

إذا ظهرت رائحة غير مريحة على الدجاج يعني ذلك أن الدجاجة ماتت أو كانت مريضة وبعض ذلك تم ذبحها، وإذا قمنا بطهي الدجاج وظهرت رائحة غير محببة يجب التخلص منه على الفور.

3- ملمس الدجاج

كما يعتبر الملمس اللزج من العلامات غير الطبيعية وغير المعتادة والتي تشير إلى فساد الدجاج، ويمكن أن نجرب ذلك بعد غسل الدجاج بالماء سيظهر ذلك بوضوح.

4-الكسور في عظام الدجاج

يمكن معرفة تاريخ ذبح الدجاج عن طريقة عظامها، إذا كانت عظام الدجاجة سهلة الكسر يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة طويلة أو أنها مريضة وفاسدة ويفضل عدم شرائها، أما إذا كانت عظام الدجاجة قوية يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة قريبة ويفضل شراؤها.

5-وجود دم بين الفواصل

إذا وجدنا دم بين الفواصل فهذا يعني أنه تم تفريزها أكثر من مرة ويعني ذلك أنها فاسدة.