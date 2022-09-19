5 علامات للسكتة الدماغية الصامتة

تعتبر السكتات الدماغية الصامتة التي لا تظهر عليها أعراض واضحة أكثر شيوعًا مما يعتقده الناس، حيث تؤثر على ما لا يقل عن ثلث الأشخاص فوق سن 70.

وفيما يلي خمسة أعراض مرتبطة بشدة بالسكتة الدماغية «الصامتة»، وفقًا للأطباء، وذلك حسبما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص.

1 – المشاكل المعرفية

يمكن أن تكون المشكلات المعرفية المستمرة نتيجة لسلسلة من السكتات الدماغية الصامتة «نحن نعلم أنه إذا بدأت السكتات الدماغية الصامتة حقًا في التراكم، فقد يبدأ ذلك أيضًا في التأثير على أشياء مثل الذاكرة والتفكير» حسب طبيب أعصاب السكتات الدماغية الدكتور شزام حسين «عند الدخول إلى الموضوع الأوسع حول كيفية تأثير السكتة الدماغية على أشياء أخرى، نعلم أن هناك مجموعة فرعية كاملة من الخرف تسمى الخرف الوعائي، وهي نسبة كبيرة من عدد الأشخاص المصابين بالخرف؛ وهي مرتبطة حقًا بهذه السكتات الدماغية الصامتة التي تحدث في الدماغ».

2 – الحماقات المتنوعة

يقول الأطباء إن الحماقات غير المبررة يمكن أن تكون مرتبطة بالسكتة الدماغية الصامتة «فقد تؤدي السكتة الدماغية الصامتة أيضًا إلى ظهور أعراض تنسب عن طريق الخطأ إلى شيء آخر، مثل الحماقات المتنوّعة في الحديقة أو هفوات الذاكرة العشوائية»، كما يقول الدكتور توني غولن والدكتور هوب ريتشيوتي «على غرار تقليل فرص الإصابة بسكتة دماغية كبيرة، فإن معالجة عوامل الخطر القلبية الوعائية، مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الصامتة».

3 – فقدان التوازن

قد يكون فقدان التوازن والارتباك من علامات السكتة الدماغية الصامتة، حسبما يقول مركز «هارفارد هيلث» «تشير السكتة الدماغية الصامتة إلى سكتة دماغية لا تسبب أي أعراض ملحوظة. وتحدث معظم السكتات الدماغية بسبب الجلطة التي تسد أحد الأوعية الدموية في الدماغ. ويمنع الانسداد الدم والأكسجين من الوصول إلى تلك المنطقة، ما يتسبب في موت خلايا الدماغ القريبة. واعتمادًا على موقع الجلطة، يمكن أن يسبب ذلك أعراضًا مثل الضعف في الذراع أو الساق (مما قد يتسبب في سقوطها) أو صعوبة في التحدث أو الرؤية».

4 – فقدان الذاكرة

يقول الخبراء إن السكتة الدماغية الصامتة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على جزء الدماغ المسؤول عن الذاكرة. كما يمكن أن يصبح الضرر أسوأ بشكل ملحوظ مع السكتات الدماغية المتعددة، وفق الدكتورة فوري «كلما زاد تلف الدماغ أو الإصابة التي تعاني منها بسبب هذه السكتات الدماغية الصامتة، زادت صعوبة عمل الدماغ بشكل طبيعي».

5 – صعوبات في الكلام

قد تكون الصعوبات المفاجئة في الكلام علامة على السكتة الدماغية الصامتة «فمن المهم أن تذهب إلى طبيب الأسرة إذا كانت هناك مخاوف بشأن الأعراض العصبية مثل الضعف أو صعوبة الكلام لأن السكتات الدماغية الصامتة تعرض الأشخاص للخطر ليس فقط بسبب السكتات الدماغية المصحوبة بأعراض في المستقبل ولكن أيضًا للتدهور المعرفي والخرف»، كما يقول الدكتور إريك إي. سميث الأستاذ المشارك بعلم الأعصاب بجامعة كالجاري بألبرتا في كندا، الذي يحض «يجب على أطباء الأشعة الإبلاغ عن ذلك ويجب أن يعمل الأطباء على ذلك».