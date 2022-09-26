5 فوائد صحية مذهلة لمكملات زيت السمك

يعتبر الزيت المستخرج من أنسجة السمك أحد أكثر المكملات الغذائية استهلاكًا في الولايات المتحدة.

فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي لها العديد من الآثار المفيدة على صحة الإنسان.

ولسوء الحظ، لا يمكن لجسم الإنسان إنتاج أحماض أوميغا 3 الدهنية، لذلك عليه الاعتماد على الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالماكريل والتونة والرنجة من أجل الحصول عليه.

ولكن إذا كنت لا تأكل الكثير من الأسماك الزيتية، فإن تناول مكمل زيت السمك كل يوم يمكن أن يساعدك في تحقيق متطلباتك اليومية من الأحماض الدهنية (أوميجا 3).

ومع ذلك، يمكن أيضًا الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية من مصادر نباتية مثل الجوز وفول الصويا؛ لكن الأبحاث أظهرت أن أوميغا 3 التي يتم الحصول عليها من زيت السمك مفيدة أكثر لصحة الإنسان. ولمعرفة كيف تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الجسم وما فوائدها الصحية الكبيرة، افادت أخصائية التغذية ميغان وونغ المسجلة بـ «AlgaeCal» موقع «eat this not that» الطبي المتخصص بشرح مفصل لذلك:

1- تقلل الالتهاب

وفقًا لوونغ، لا تقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية من إنتاج المواد التي تسبب الالتهاب فحسب، بل أظهرت الأبحاث الحديثة أنها تزيد أيضًا من مستويات الجزيئات التي تقاوم الالتهاب بشكل فعال. وتسمى هذه الوسيطات المتخصصة المؤيدة للحل (SPM).

2- تدعم صحة العظام

يمكن لزيوت السمك أيضًا أن تفيد عظامك كثيرًا، وفق وونغ التي تؤكد «الالتهاب المزمن هو أحد الأسباب الكامنة وراء هشاشة العظام». مضيفة «أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في منع الالتهاب، ما يؤدي بدوره إلى تقوية عظامك. لكن غالبًا ما يتم التغاضي عن هذه الطريقة للحفاظ على قوة العظام وصحتها».

3- تحافظ على صحة القلب

تقول وونغ «خلص أحد أحدث المراجعات المنهجية حول أحماض أوميغا 3 الدهنية وصحة القلب إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تقلل معدل الوفيات القلبي الوعائي وتحسن نتائج القلب والأوعية الدموية». مشيرة إلى أن «هذا ليس مفاجئًا لأننا نعلم أن أوميغا 3 لها دور في تنظيم توسع الأوعية وتجمع الصفائح الدموية والالتهاب والأكسدة. يساعد الحفاظ على هذه العناصر في التأكد من أنك تتمتع بصحة جيدة في ضغط الدم والكوليسترول وتدفق الدم».

4- تعزز وظيفة الدماغ

تشرح وونغ أن دهون أوميغا 3 ضرورية لبناء الدماغ والخلايا العصبية وهي ضرورية لنمو الدماغ السليم ووظائفه؛ فهي تحسن التواصل بين الدماغ والخلايا العصبية وتحمي من الالتهابات. فإذا كنت تركز على صحة الدماغ فابحث عن مكمل أوميغا 3 مع المزيد من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، حيث يلعب DHA دورًا أكبر في صحة الدماغ مقارنة بحمض Eicosapentaenoic EPA، على الرغم من أنهما كلاهما أحماض أوميغا 3 الدهنية.

5- تحسن صحة العين

تبين وونغ «تشير الدراسات إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تحسين جفاف العين بالإضافة إلى توفير الحماية من التنكس البقعي والزرق». وتابعت «هذه الفوائد تنبع على الأرجح من خصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحسين إنتاج الزيت في غدد العين، والحفاظ على ترطيب العينين».