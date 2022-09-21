5 مشروبات لتنشيط الدورة الدموية.. اليكم ابرزها

قلة أو ضعف الدورة الدموية يمكن أن يجعل الشخص يتعرض لأعراض مزعجة مثل الألم وتقلصات العضلات والتنميل ومشاكل في الهضم وغيرهم، وعلى الرغم من أن مشاكل الدورة الدموية قد يتم علاجها بالأدوية أو بطرق طبية، توجد بعض المشروبات والأطعمة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية.

ونقدم لك ببعض المشروبات لتنشيط الدورة الدموية:

1- عصير الرمان

يحتوي الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تُعتبر موسعات قوية للأوعية الدموية، وتناول عصير الرمان، أو كفاكهة، يمكن أن يُحسن من تدفق الدم وعملية الأكسجة داخل أنسجة العضلات، وخاصة للأشخاص النشيطين، حيث وجدت بعض الدراسات أن تناول 1000 مجم من عصير أو مستخلص الرمان قبل ممارسة التمارين الرياضية بمدة 30 دقيقة، ساعد في تحسن تدفق الدم وتوسع الأوعية وأداء التمارين بشكل عام.

2- عصير البنجر

يتناول الكثير من الرياضيين عصير البنجر أو مسحوق البنجر لتحسين الأداء، حيث أن البنجر غني بالنترات التي يقوم الجسم بتحويلها إلى أكسيد النيتريك الذي يساعد في إرخاء الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى أنسجة العضلات. كما وجد أنه يساعد في تحسين تدفق الدم لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.

3- عصير الفواكه الحمضية

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من التهابات الجسم، وتقليل ضغط الدم وتصلب الشرايين، مع تحسين تدفق الدم وإنتاج أكسيد النيتريك في نفس الوقت. ووجدت بعض الدراسات أن شرب 500 مللي من عصير البرتقال يومياً لمدة أسبوع، كأحد المشروبات لتنشيط الدورة الدموية، كان له تأثير كبير في تحسين توسع الأوردة وتدفق الدم وتقليل أي علامات للالتهابات.

4- عصير الطماطم

تُشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص الطماطم يمكن أن يعمل بطريقة مشابهة للأدوية المثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (إنزيم يتسبب في انقباض الأوعية الدموية)، مما يساعد في فتح الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

5- الماء

يُعتبر الماء من أهم المشروبات لتنشيط الدورة الدموية، حيث يلعب الماء دوراً هاماً للغاية في تعزيز تدفقها بشكل صحي في الجسم، ويرجع هذا بشكل كبير لاحتواء الدم على كمية كبيرة من الماء، لذا الحفاظ على رطوبة الجسم ومنع حدوث الجفاف، يساعد بشكل كبير في تحسين وتنسيط الدورة الدموية. ويُنصح بضرورة شرب ما يقرب من 1.5 إلى 2 لتر يومياً من الماء.