5 وسائل قد تساعدك على الوقاية من جميع أنواع السرطان

لا يزال السرطان ثاني مسببات الوفاة حول العالم سنويًا بعد أمراض القلب . وعلى الرغم من خطورة هذا المرض، غير أن التطور في وسائل العلاج بالإضافة الى الكشف المبكر يخفّفان وطأة المرض وقدرته على خطف مزيد من الأرواح.

هناك عشرات الأنواع من السرطان، ويمكن خفض مخاطر الإصابة بمعظمها عن طريق خيارات تتعلق بأسلوب الحياة، ومعايير معينة. في هذا الإطار، تحدّث موقع eat this not that مع الطبيب “بايو كوري-وينتشل”، الذي شارك خمس وسائل لتخفيض احتمال الإصابة بالسرطان.

ويقول الطبيب إن الكشف المبكر يمكنه أن ينقذ حياتك، من خلال التقنيات الجديدة والمعدات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. أمّا بالنسبة للعلاج، فتتوفر اليوم مزيد من الخيارات المتاحة. فقد أصبح شائعًا إيجاد أدوية تصيب السرطان مباشرةً، بعدما كانت العلاجات في السابق تتضمّن أدوية تؤذي الخلايا غير السرطانية أيضًا.

معرفة التاريخ العائلي للمرض

يسأل “د. كوري-وينتشل” في هذا الإطار: ” هل السرطان موجود في عائلتك؟ اذا كان الجواب “نعم”، شارك هذه المعلومة مع طبيبك. فإذا أُصيب أحد من أفراد عائلتك بالسرطان، قد تكون بالتالي أكثر عرضة للإصابة بأحد الأنواع”.

معرفة إحصائياتك

يشرح الطبيب أنّ المعدل غير المتكافئ لبعض أنواع السرطان قد تُلاحَظ عند بعض الشعوب. لذا من المهم معرفة مخاطر إصابتك بالمرض ولماذا. ويعود ذلك الى نقص في الوصول الى الرعاية الطبية، أو عدم الثقة في النظام الاستشفائي، ويضيف: “تذكّر أنك دائمًا المدافع الأول عن صحتك”.

الإقلاع عن الكحول

يقول الطبيب إن استهلاك الكحول باعتدال أو تجنبه بشكل نهائي قد يقللان مخاطر الإصابة بالسرطان، مشددًا على أنه عند تناول مشروبات كحولية، يرتفع خطر الإصابة بالسرطان بطرائق متعددة.

اذ يمكن ان يؤثر ذلك على الهورمونات مثل الأوستروجين المسؤول عن نمو الخلايا، كذلك على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية مثل الفيتامينات (A, D, E,K) التي تحمي من السرطان.

كذلك يحتوي الكحول على مادة تسمى “إيثانول”، التي تفكّك المادة المسببة للسرطان Carcinogen.

إضافة المزيد من الأطعمة الطبيعية

د. كوري يقول يؤكد أن بعض الأطعمة قادرة على تخفيض احتمال الإصابة بالسرطان، قائلا: “حاول تجنّب اللحوم المعالَجة(مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد . .)، بالإضافة الى الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والنشويات.

التوقّف عن التدخين

ذكّر د. كوري-وينتشل أنّ التدخين يُدخل مواد كيميائية ضارة الى الرئتين، ما يؤدي الى تلف الخلايا من بينها تلك التي تحمي من السرطان.

وشدّد على أنّ التدخين هو المسبّب رقم 1 لسرطان الرئة.