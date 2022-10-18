6 أسباب تجعلك تستيقظ متعبا

يوجد العديد من الأسباب المحتملة تقف خلف الشعور بإرهاق الصباح رغم نوم ساعات كافية.

وفقا للخبراء، من الشائع لدى البعض أن تشعر بقليل من النعاس عند الاستيقاظ من النوم بعد الحصول على ما يكفي من الساعات.

صحيح أنه بالنسبة للكثيرين يمكن لفنجان من القهوة أو الاستحمام أن يحل المشكلة، ومع ذلك إذا كنت تعاني من خمول الصباح بشكل متكرر، خاصة إذا تبعه شعور بالإرهاق طوال اليوم، فقد تكون هناك مشكلة أخرى.

إذا كنت تكافح باستمرار للنهوض من السرير حتى بعد نوم الليل المريح أو إذا استمر النعاس لفترة طويلة من الوقت فقد يبدأ في التأثير سلبًا على قدرتك على عيش الحياة على أكمل وجه.

أسباب الشعور بالخمول في الصباح

موقع hindustantimes نقل عن خبير النوم الدكتور مايكل بريوس، الأسباب التي تجعلك تستيقظ متعبا كالتالي:

1- أنت ذاهب للنوم في الوقت الخطأ

تذكر أن لديك نمطًا زمنيًا محددًا (طائر مبكر، بومة ليلية، إلخ)، وإذا استيقظت في وقت لا يتوافق مع النمط الزمني الخاص بك يمكن أن يجعل الصباح بائسًا.

2- البقاء في السرير لفترة طويلة

يغفو كثير من الناس من 4 إلى 10 مرات أثناء محاولتهم الاستيقاظ في الصباح، والسبب: يبلغ متوسط طول فترة الغفوة حوالي 7-9 دقائق لكن هذا لا يمنح عقلك الوقت الذي يحتاجه للعودة إلى مرحلة نوم أعمق أكثر انتعاشًا.

لذلك، خلال آخر 30-60 دقيقة من النوم، تحصل في الواقع على نوم متقطع ومجزئ، والحل اضبط المنبه على الدقيقة الأخيرة حتى تحتاج إلى النهوض أو إذا كان يجب أن تغفو فقم بتقييده لمرة واحدة.

3- بيئة غرفة نومك تزعجك

هناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكن أن تؤثر على نومك في غرفة نومك، من ناحية أخرى تعتبر درجة حرارة البيئة أمرًا بالغ الأهمية لجودة نومك، لذا ضع في اعتبارك خفض مكيف الهواء أو تجربة مرتبة تبريد للمساعدة في تمهيد الطريق لنوم مريح.

يمكنك أيضًا الحصول على مصباح ليلي أزرق فاتح لأن الضوء الأزرق سوف يمنع إنتاج الميلاتونين، وهو أمر بالغ الأهمية للراحة الجيدة.

4- شريكك في الفراش يمنعك من الحصول على نوم جيد

إذا كنت تنام بجانب شريك في السرير يعاني الشخير فإنك تفقد ساعة من النوم كل ليلة، وإذا كان رفيقك في الفراش يمنعك ليس من كثرة الشخير ولكن من التقلب الشديد، ففكر في تجربة مرتبة من الإسفنج المرن الذي يحد من الحركة حتى تتمكن من الراحة دون انقطاع.

5- أكلت أو شربت شيئًا يحد من جودة نومك

أكبر مشكلتين هما الكحول والكافيين، وفي حين أن الكحول قد يجعلك تشعر بالنعاس فإنه في الواقع يبعدك عن مراحل النوم العميقة ما يجعلك تشعر بالفزع في الصباح.

الكافيين يفعل نفس الشيء، هذا المنبه يبقي عقلك بعيدًا عن مراحل النوم الأعمق ما يجعل النوم أيضًا غير منتعش.

لذا، توقف عن تناول الكافيين بحلول الساعة 2 ظهرًا وتوقف عن تناول الكحوليات قبل النوم بثلاث ساعات.

6- يمكن أن يكون لديك اضطراب في النوم

في حين أن الأعراض قد تكون خفيفة، إلا أن هناك العديد من اضطرابات النوم التي يمكن أن تؤثر على جودة النوم. أحد الأعراض الشائعة هو انقطاع النفس النومي لكن البعض الآخر يشمل الأرق ومتلازمة تململ الساقين.