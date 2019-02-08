7 وضعيات هادئة لا تصدر صوتًا ولا ضجيجًا ستحتاجها عندما تكون ضيفًا عند أحدهم

يمكن أن يكون ذهابك إلى المنزل لقضاء العطلات مع شخص مهم آخر أمرًا ممتعًا – خاصة لأنك ستهرب من الكلام الموجه إليك “هل ستواعد أحداً؟” وهذا النوع من الإزعاج تتلقاه من أقربائك وتتحمل أقوالهم. ما هو الغير ممتع الموضوع؟ إن كنت تحاول الاستمتاع بمفردك مع شريكك أثناء إقامتك في منزل أحد أفراد العائلة. من المؤكد أن التشويق من إمكانية أحدهم أن يراكم قد يزيد الأمر إثارة … ولكن ليس عندما تأتي الجدة.

المفتاح لجعل غرفة الضيف مثيرة وممتعة لممارسة الجنس هي عن طريق الحفاظ على الهدوء. يقول تشيلسي هولاند، معالج الجنس والعلاقات إلى معهد الألفة: “إن أي وضعية تكون فيها أنت وشريكك على الأرض أو على قدميك سيمنع الضجيج الحاد في السرير. هذه المواقف الساخنة والمثيرة السبع تلبي هذه المعايير.” فقط من فضلك، تذكر أن تغلق باب غرفة النوم أو الحمام قبل كل شيء.

Missionary

هذه الوضعية لطيفة جداً، لا تتطلب أي حركة بهلوانية قد تدق الأشياء على الأرض، وسلسلة وخالية من أي صراخ تطلقه عندما تصل إلى النشوة يمكن أن تكون مكتومة بسهولة من قبل شريكك، وذلك من خلال وضع يده الناعمة والناعسة على فمك. “هناك سبب وجيه يجعل هذه الوضعية وضعية كلاسيكية”، كما تقول ليزا فين، المعلمة الجنسية في متجر الألعاب الجنسية Babeland.

“تتيح هذه الوضعية للشركاء بعضاً من التواصل وجهاً لوجه وكذلك لبعض الاتصال بالعين الحارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود هذا الاتصال الوثيق وتلامس الأجسام هو وسيلة رائعة للتحفيز ضد البظر”.

The sidecar

تعتبر وضعية محدثة للوضعية 69 الكلاسيكية، يكونون الشركاء في هذه الوضعية على حد سواء مستلقيان على جوانبهما مع رؤوسهم بين ساقي بعضهم البعض ويكون هنالك الكثير من العمل الشفوي المكثف.

“إن التواجد جنبًا إلى جنب بدلاً من التركيز على البعض لا يجعل التنفس أسهل فحسب، ولكنه أيضًا يزيل الضغط عن العنق (استخدم الوسائد لمزيد من الراحة) وتتيح لك هذه الوضعية كذلك استخدام اليدين أيضاً، بما أنك لن تفعل ذلك. تحتاج منهم لدعم وزن جسمك، “يقول الفنلندي. “بالإضافة إلى ذلك، من الصعب التشويش بصوت عالٍ جدًا عندما يكون فمك مشغولًا بالـ….”

Standing shower

قد تكون ممارسة الجنس اثناء الحمام أمرًا غريبًا، ولكن عندما تكون في منزل شخص آخر، فإنه يتمتع بمزايا رائعة. تقريبا كل باب الحمام لديه قفل، ومياه جارية تساعد على الغرق من الآهات، وصوت الهيئات الاهتزاز والاصطدام بين الاجساد. كما يساعدك الماء على البقاء في هذه اللحظة عن طريق حجب الضوضاء المشتتة القادمة من بقية المنزل.

يقول جيس أورايلي، دكتوراه في علم الجنس المقيم في أستروغلايد: “جرّبها بساق واحدة مسنودة على الحوض من أجل الراحة”. “وتأكد من إحضار أنبوب من مادة السيليكون إلى هناك، لأن الماء يغسل التزييت الطبيعي”.

Face in pillow

نسخة أكثر هدوءا من الـDoggy Style، وهذا الموقف لا يحتاج إلى شرح: استلقِ على بطنكِ، وانشر ذراعيك وساقيك بشكل مريح، بحيث يمكن لشريككِ وضع خاصته في داخلكِ. في هذه الأثناء، يمكنكِ شد جسمكِ ضد المرتبة أو الوسادة أو يدك لتحفيز البظر. كما أنه مكان رائع لشريككِ ليذهب عميقًا ويعرض لكِ بقعة G. إنه أمر ممتع للغاية، فأنت تريدين أن تصرخِ … لحسن الحظ يمكنك استخدام وسادة أو اثنتين لإخفاء أي أصوات أنين، كما يقول هولاند.

The rider

تشبه لحد ما وضعية Cowboy، في هذه الوضعية تكونين أنت على القمة. اطلبي من شريكك الاستلقاء على ظهره، مع الحفاظ على وضع قدميك بقوة على الأرض. يقول هولاند: “يمكنكِ ان تكوني متوجهةً الى وجهه، أو تواجهي قدميه، أو حتى وضع نفسك جانباً لتغيير زاوية الدخول”. تكون السيطرة بيدكِ عن تحريك الجسد وامالته، يمكنكِ الإبطاء والتسريع بالوتيرة الصحيحة التي تأخذكِ إلى النشوة الجنسية عبر تصادم الجسدين.

The curled angel

هذه الوضعية تختلف نوعاً ما عن الـ spooning، خذ أنت وشكريكك وضعية على جانبيكما، وتواجها نفس الاتجاه، حيث تكون هي في الداخل (وتعرف أيضا باسم ” little spoon”). ارفعي ساقك العلوية واثنيها قليلا عند الخصر نحو الحوض الخاص بشريكك. تقول راشيل رايت، الخبيرة الجنسية وعائلة الزواج والعائلة في مدينة نيويورك: “بمجرد أن يصبح القضيب في الداخل، يمكن خفض الساق ويمكنك اللعب.

The rocking horse

اطلبي من شريكك أن يجلس متصالبًا وأن يميل إلى الخلف، وان يستند إما باستخدام الحائط أو أيديه للحصول على الدعم. ثم اركعي فوق حضنه، عانقيه مع فخذيك، واخفض جسدك حتى يصبو بداخلك. يقول رايت: “هذه الخطوة تضع المرأة في موقع المسؤولية عن سرعة وعمق الايلاج”، دون الحاجة إلى الكثير من الجرأة.

بعبارة أخرى، يمكنك أن تهز نفسك إلى النشوة الجنسية دون أن يكون لديك أنين وإصدار ضجيج فيسمعكم من في الطابق السلفي. “بالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا الموقع بقدرة ممتازة على الوصول إلى البظر، وهو أمر رائع بالنسبة إلى تحفيز بقعة G-spot الأنثوية.”

ترجمة ماتيو كيرلوس