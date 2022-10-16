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"XBB".. تحضروا لأسوأ نسخة جينية من فيروس كورونا!

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2022 6:54 مساءً
كورونا يباغت العالم بمتحورات جديدة

كورونا يباغت العالم بمتحورات جديدة

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أعلنت سنغافورة وهونغ كونغ رصد متحور جديد لفيروس كورونا، معروف باسم “إكس بي بي” XBB، مما تسبب في ارتفاع إصابات كورونا في كلا البلدين،

وتُشير التقديرات إلى تضاعف حالات كورونا الجديد أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة، حيث ارتفعت الأعداد من 4700 إلى 11700 حالة، بحسب ما نقله موقع صحيفة “ديلي بيست” Daily Beast.

والمتغير الجديد، يُعد أسوأ النسخ الجينية من الفيروس، حيث يتجنب الأجسام المضادة من العلاجات أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية غير فعالة في إبطاء نموه داخل خلايا الجسم، كحال النسخ الأخرى.

وقال أميش أدالجا، خبير الصحة العامة في “مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي”، إن المتغير الجديد من المحتمل أن يكون الأكثر مراوغة للمناعة، مما قد يشكل مشكلات للعلاجات الحالية القائمة على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة واستراتيجية الوقاية.

وأضاف أدالجا أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لن تمنع العدوى بالمتغير الجديد، لكنها ستعمل على خفض نسبة الإصابة بشكل كبير بالأعراض الشديدة التي قد تؤدي للدخول للمستشفى، فيما أكد بيتر هوتيز، المتخصص في تطوير اللقاحات بكلية بايلور، أن تطور فيروس كورونا ليصبح أكثر عدوى يرفع من أهمية اللقاحات التي يمكنك القيام بها استعداداً لما قد يحدث.

ويحتوي المتحور الجديد على 7 طفرات، على الأقل، مما يزيد صعوبة الأجهزة المناعية في التعرف على المتغير الفرعي، وازدياد احتمالية تفادي الأجسام المضادة، ودخول الخلايا لإحداث العدوى.

    المصدر :
  • العربية

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