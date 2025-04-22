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أبو الغيط يلتقي رجي ويؤكد دعم الجامعة العربية لاستقرار لبنان وتنفيذ القرار 1701

منذ 12 دقيقة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في مقر الأمانة العامة للجامعة، حيث جدد أبو الغيط دعمه الكامل للحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز حصرية السلاح بيد الدولة.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على أهمية تنفيذ القرار 1701 والالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن اللقاء تناول الأوضاع العربية الراهنة قبيل اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد في القاهرة غدًا. كما أشار إلى أن أبو الغيط أبدى اهتمامًا كبيرًا بالعرض الذي قدمه الوزير اللبناني حول الأوضاع في لبنان والموقف الإقليمي بشكل عام.

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