الإنتخابات البلدية.. هل ينعكس تعديل القانون على موعد إجرائها؟

أكد النائب ميشال موسى أن “الخروقات الاسرائيلية تتفلّت من ضوابط الاتفاقيات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار إذ هناك حوالى 300 خرق في الفترة الأخيرة”، مشدداً على “ضرورة الضغط الجدي على إسرائيل لإيقاف هذا العدوان، لاسيما أن الجيش اللبناني يقوم بدوره في الجنوب”.

وعن موضوع حصرية السلاح وتطبيق 1701 والحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية مع “حزب الله”، أشار موسى، إلى أن “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل يتطلب هذا الحوار والتواصل مستمر بين الجانبين، واليوم هناك مؤسسات دستورية ولا بد من مناقشة هذا الموضوع، فيما يجري العمل عليه بشكل جدي للوصول إلى صيغ وحلول حول حصرية السلاح”.

وأضاف: “في الفترة الحالية المؤسسات الدستورية موجودة وتقوم بعملها واليوم نحن بحاجة إلى حل يلائم البلد وليس إلى حلول توقعنا في مشاكل كبيرة، وإذا اقتضى الأمر الحوار الوطني الجامع ممكن أن يساعد أيضاً”.

وعن الجلسة التشريعية التي ستناقش مشاريع قوانين تقضي بتعديل قانون الانتخابات البلدية، اعتبر موسى أنه “إذا أُقر مشروع القانون المطروح الذي يتّخذ مجلس النواب القرار بشأنه لحماية المناصفة في العاصمة فلن ينعكس على موعد إجراء الانتخابات البلدية التي ستُجرى في موعدها المحدد”.