البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟

أعلن المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غيّاض للنشرة أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد تعثره خلال قداس عيد الفصح، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة وهو بخير.

وكان البطريرك الراعي قد تعثّر في بداية قداس عيد الفصح الذي ترأسه في بكركي.

وقد أظهر مقطع فيديو تعثّر البطريرك الراعي بثوبه أثناء قداس عيد الفصح وسقوطه.

وترأس الراعي صباح اليوم قداس عيد الفصح في بكركي بعدما التقى في خلوة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

وقال الراعي في عظة الفصح أن “الدولة وحدها هي التي تحمينا وأي سلاح خارج إطار الدولة من شأنه أن يعرض مصلحة لبنان للخطر وآن الأوان لنقول إنه لا يحمي لبنان إلا جيشه ودولته وقواه الأمنية”، مضيفاً “نصلي لتحقيق امنيات رئيس الجمهورية التي اعرب عنها في كلمته في الذكرى الخمسين للحرب الاهلية”.