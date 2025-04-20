الأحد 22 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 1:31 مساءً
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

A A A
طباعة المقال

أعلن المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غيّاض للنشرة أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات بعد تعثره خلال قداس عيد الفصح، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة وهو بخير.

وكان البطريرك الراعي قد تعثّر في بداية قداس عيد الفصح الذي ترأسه في بكركي.

وقد أظهر مقطع فيديو تعثّر البطريرك الراعي بثوبه أثناء قداس عيد الفصح وسقوطه.

وترأس الراعي صباح اليوم قداس عيد الفصح في بكركي بعدما التقى في خلوة مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.

وقال الراعي في عظة الفصح أن “الدولة وحدها هي التي تحمينا وأي سلاح خارج إطار الدولة من شأنه أن يعرض مصلحة لبنان للخطر وآن الأوان لنقول إنه لا يحمي لبنان إلا جيشه ودولته وقواه الأمنية”، مضيفاً “نصلي لتحقيق امنيات رئيس الجمهورية التي اعرب عنها في كلمته في الذكرى الخمسين للحرب الاهلية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عدد من الصواريخ التي ضبطها الجيش في صيدا
    الجيش يحبط عملية إطلاق جديدة من الجنوب.. ويضبط صواريخ ومنصات إطلاق!
    وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين يفتتح مستوصف أزهر البقاع في مجدل عنجر
    وزير الصحة رعى افتتاح مستوصف أزهر البقاع في مجدل عنجر
    مجرى مياه في بعلبك الهرمل
    وزارة الزراعة تنهي ملف تلوّث مياه الري الزراعية في بعلبك وتعلن اكتمال المعالجة

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
    صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
    نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
    أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!