التصعيد الإسرائيلي.. هذه أسبابه!

أشارت مصادر سياسية لـ “نداء الوطن” إلى أنّ “التصعيد الإسرائيلي في شمال الليطاني أتى ردّاً على كل المواقف الاستفزازية التي أطلقتها قيادات “الحزب” في الأيام القليلة الماضية”، معتبرة أنّ “الجانب الإسرائيلي سيواصل هجماته وانتهاكاته طالما أنّ “الحزب” لا يظهر تعاوناً وتجاوباً مع دعوات تسليم السلاح”.

وتابعت المصادر نفسها أنّ “الهجمات الإسرائيلية المكثفة تندرج أيضاً في إطار الضغط على الدولة اللبنانية، التي تبدو مصمّمة على تنفيذ التزاماتها وماضية قدماً في خطتها لحصر السلاح بيد الشرعية، وهذا ما أظهرته مواقف الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في هذا الشأن”.