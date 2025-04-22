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الجيش الإسرائيلي: قتلنا حسين عزات عطوي متّهم بالتنسيق مع “حماس” و”الجماعة الإسلامية”

منذ ساعتين
الجبهة الجنوبية

الجبهة الجنوبية

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة “إكس”، أن طائرة إسرائيلية استهدفت، في وقت سابق اليوم، حسين عزات محمد عطوي في منطقة الناعمة جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتله.

وبحسب أدرعي، فإن عطوي يُعد من “أبرز المخربين في منظمة الجماعة الإسلامية المرتبطة بحركة حماس في لبنان”، وكان متورطًا في “التخطيط والترويج لهجمات انطلاقًا من الأراضي اللبنانية ضد أهداف إسرائيلية، خصوصًا على الحدود الشمالية”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عطوي “شارك في عمليات إطلاق قذائف صاروخية، وأشرف على بنى تحتية تابعة لحماس على الجبهة اللبنانية، وساهم في محاولات تسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية”، كما اتُهم بالعمل على “تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج”.

وأكد أدرعي أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد من وصفهم بـ”مخربي حماس” في أي مكان يتواجدون فيه”.

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