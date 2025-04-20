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الجيش يحبط عملية إطلاق جديدة من الجنوب.. ويضبط صواريخ ومنصات إطلاق!

منذ 24 ثانية
عدد من الصواريخ التي ضبطها الجيش في صيدا

عدد من الصواريخ التي ضبطها الجيش في صيدا

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أعلنت قيادة الجيش، أنه “إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 16 / 4 / 2025 والمتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وكشفت أنه “على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا – الزهراني وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية”.

وأكدت أن “المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”

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