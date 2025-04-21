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الرئيس بري يعلق على المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والصراع مع إسرائيل.. فماذا قال؟

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آخر تحديث: 21 - أبريل - 2025 8:08 مساءً
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث للجديد، تعليقاً على المفاوضات الأميركية – الايرانية، “كل الاشارات الواردة الى لبنان مطمئنة ولكن يبقى موقفي الدائم : ما تقول فول غير ما يصير بالمكيول”.

كما أضاف بري: “مجرد طلب الفريق التقني للاجتماع والتفاوض يعدّ عاملاً يعطي ارتياحاً ولا علاقة بين المفاوضات والملف اللبناني”.

ولفت بري إلى أن “ايران لا تفاوض عن لبنان ولكن انعكاس أي اتفاق على المنطقة سيشمله”، مضيفاً “علواه يتفقوا” ( أي بالجنوبي يا ريت ).

وأشار بري تعليقاً على الصراع مع اسرائيل وملف السلاح، إلى أن “نحنا نفذنا اللي علينا خليهن ينفذوا اللي عليهن ومن بعدها لكل حادث حديث”.

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